Orbán Viktor Magyar Péterről és Zelenszkijről: Összenő, ami összetartozik

Mint ahogy arról a napokban már beszámoltunk Orbán Viktort egyre több fenyegetés és támadás érte, már az ukrán elnök részéről is. A miniszterelnök szerint ez azért van, mert Zelenszkij ukránbarát kormányt akar Magyarországon, akik teljesítik a követeléseiket.

Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / Miniszterelnöki Kabinetiroda

Orbán Viktor: Összenő, ami összetartozik

Ennek kapcsán a magyar kormányfő most egy újabb bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán. Orbán Viktor az alábbi két mondattal értékelte a helyzetet: