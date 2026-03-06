Orbán Viktor Magyar Péterről és Zelenszkijről: Összenő, ami összetartozik
„Fenyegetnek, zsarolnak” - tette hozzá a miniszterelnök.
Mint ahogy arról a napokban már beszámoltunk Orbán Viktort egyre több fenyegetés és támadás érte, már az ukrán elnök részéről is. A miniszterelnök szerint ez azért van, mert Zelenszkij ukránbarát kormányt akar Magyarországon, akik teljesítik a követeléseiket.
Orbán Viktor: Összenő, ami összetartozik
Ennek kapcsán a magyar kormányfő most egy újabb bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán. Orbán Viktor az alábbi két mondattal értékelte a helyzetet:
Fenyegetnek, zsarolnak. Összenő, ami összetartozik
