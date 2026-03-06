RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor Magyar Péterről és Zelenszkijről: Összenő, ami összetartozik

„Fenyegetnek, zsarolnak” - tette hozzá a miniszterelnök.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.06. 20:55
Orbán Viktor Magyar Péter Volodimir Zelenszkij

Mint ahogy arról a napokban már beszámoltunk Orbán Viktort egyre több fenyegetés és támadás érte, már az ukrán elnök részéről is. A miniszterelnök szerint ez azért van, mert Zelenszkij ukránbarát kormányt akar Magyarországon, akik teljesítik a követeléseiket.

Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / Miniszterelnöki Kabinetiroda

Orbán Viktor: Összenő, ami összetartozik

Ennek kapcsán a magyar kormányfő most egy újabb bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán. Orbán Viktor az alábbi két mondattal értékelte a helyzetet:

Fenyegetnek, zsarolnak. Összenő, ami összetartozik

 

