Orbán Viktor: Zelenszkij azért fenyeget, mert ukránbarát kormányt akar Magyarországon. Én csak útban vagyok

A miniszterelnök elárulta, hogy aludt egy ilyen fenyegetés után.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.06. 09:18
fenyegetés Zelenszkij Orbán Viktor

Mint arról hírt adtunk, Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort csütörtökön. Péntek reggel meg is kapta a kérdést ezzel kapcsolatban a kormányfő: „Hogy aludt egy ilyen fenyegetés után?” A miniszterelnök válasza nem maradt el.

Orbán Viktor: Mindig ki fogok állni Magyarország és a magyarok érdekei mellett (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)

Jól aludtam, ha Zelenszkijre gondol. Az ukrán elnök azért zsarol meg fenyeget, mert ukránbarát miniszterelnököt és ukránpárti kormányt akar látni Magyarország élén. Én pedig egész egyszerűen útban vagyok. De engem nem lehet sem zsarolással, sem fenyegetéssel megfélemlíteni. Mindig ki fogok állni Magyarország és a magyarok érdekei mellett

– válaszolt Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétet videóban.

 

