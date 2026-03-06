Orbán Viktor: Zelenszkij azért fenyeget, mert ukránbarát kormányt akar Magyarországon. Én csak útban vagyok

Jól aludtam, ha Zelenszkijre gondol. Az ukrán elnök azért zsarol meg fenyeget, mert ukránbarát miniszterelnököt és ukránpárti kormányt akar látni Magyarország élén. Én pedig egész egyszerűen útban vagyok. De engem nem lehet sem zsarolással, sem fenyegetéssel megfélemlíteni. Mindig ki fogok állni Magyarország és a magyarok érdekei mellett