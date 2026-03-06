Tavasszal sem lassít a Nagy Dankó Turné!

Már a turné eddigi állomásain is telt házas rendezvények fogadták a fellépőket, a közönség minden helyszínen nagy érdeklődéssel és lelkesedéssel töltötte meg a nézőtereket, így a koncertsorozat valódi közösségi ünneppé vált. Itt vannak a Nagy Dankó Turné további helyszínei és időpontjai.

Hatalmas eseménnyel indult útjára a Nagy Dankó Turné, még számos helyszínen élvezhetik a koncerteket a zenerajongók (Fotó: Szabolcs László / Bors)

„Ahogy azt megszokhatták tőlünk a Dankó család tagjai, a Nagy Dankó Turné helyszínein tálcán kínáljuk fel a szeretett műfajainkat, és ahogy az látszik, ezek a műfajok az ország szinte minden pontján hatalmas népszerűségnek örvendenek. Elmondhatjuk, hogy az összes eddigi koncertünk telt házas volt, annak ellenére, hogy most heti két eseménnyel tervezünk. Óriási öröm és megtiszteltetés ez nekünk és a fellépő előadóknak is, nem beszélve arról, hogy szinte minden fellépésünk egy-egy ünnep, a magyar zene ünnepe, ahol a közönséggel együtt élünk át csodálatos pillanatokat.” – mondta el Budai Beatrix, a Dankó rádió műsorvezetője, akinek szavait a Bors idézte.

A Nagy Dankó Turné 2026 következő időpontjai:

március 9. 17:00 – Kecskemét

Helyszín: Hírös Agóra Kulturális Központ

Fellépők:

Tolnai András

Kapi Gábor

Jenei Gábor

Bódi Barbara

Kísér: Tordai Zoltán és zenekara

Háziasszony: Budai Beatrix

március 12. 17:00 – Békés

Helyszín: Békés Városi Művelődési Központ

Fellépők:

Tolnai András

Újvári Marika

Jenei Gábor

Kísér: Magyar Nemzeti Cigányzenekar Johan János főprímás vezetésével

Háziasszony: Budai Beatrix

március 16. 18:00 – Nyíregyháza

Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ

Fellépők:

Újvári Marika

Jenei Gábor

Fischl Mónika

Kísér: Magyar Nemzeti Cigányzenekar Johan János főprímás vezetésével

Házigazda: Egri József

március 19. 14:00 – Érd

Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ

Fellépők:

Domoszlai Sándor

Vörös Edit

Szilágyi Sándor

Kísér: Magyar Nemzeti Cigányzenekar Johan János főprímás vezetésével

Háziasszony: Budai Beatrix

A március 19-i, érdi helyszín esetében regisztrációs jegyeket a Szepes és Park Városi Közösségi Ház információjánál tudnak igényelni.

március 27. 18:00 – Esztergom

Helyszín: Szent Adalbert Központ

Fellépők:

Laki Péter

Szendy Szilvi

Mészáros András

Kísér: Hankó József és zenekara