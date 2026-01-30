Orbán Viktor: 10 éve is Dankót hallgattam
Ez a kedvence Orbán Viktornak.
Mint azt korábban megírtuk, kiderült, hogy melyik rádiót szokta hallgatni Orbán Viktor vezetés közben az autóban.
10 éve is Dankót hallgattam, jövő héten is Dankót hallgatok, és azután is Dankót fogok hallgatni.
- írta most megerősítve korábbi állítását a kormányfő.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre