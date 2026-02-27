Az ukránok nem engedték, hogy Magyarország és Szlovákia megvizsgálják a Barátság kőolajvezetéket

A Magyarország energiabiztonsága elleni támadásoktól való tartózkodásra szólította fel az ukrán elnököt Orbán Viktor miniszterelnök. Szikra Levente az Alapjogokért Központ vezető elemzője a Mokkában azt mondta, egyre feszültebb a konfliktus a Barátság kőolajvezeték körül.

A Barátság kőolajvezeték leállítása politikai zsarolás. Fotó: Martin Divisek / MTI

A Barátság kőolajvezeték leállítása egyértelmű politikai zsarolás

Egyre inkább feszült az ukrán-magyar viszony. Az ukrán vezetés nem kíván együttműködni Magyarországgal és a magyarokkal sem, ez pedig nem csak a Barátság kőolajvezeték elzárásában látszik.

A kárpátaljai magyarok helyzetét tekintve látjuk, hogy az ő oktatási, nyelvhasználati jogaikat nem biztosítja az ukrán állam. Szigorították a szabályokat. Feszült a viszony, ennek további rontását hozta az a politikai döntés, hogy nem indították újra a Barátság kőolajvezetéket. Információink alapján a vezeték működtetésének technikai hiánya nincs, ez politikai döntés volt.

– nyilatkozta Szikra Levente a Mokkának. Kiemelte azt is, hogy Ukrajna nem engedte, hogy Magyarország és Szlovákia szakértői megvizsgálják a vezetéket.

Gyanús, hogy az ukránok nem engedték a két ország, Magyarország és Szlovákia szakértőinek, hogy megvizsgálják a vezetéket. Kijevben a magyar ügyvivőt bekérette az ukrán külügyminisztérium, az ottani beszélgetésből bizonyossá vált, hogy valóban politikai döntés miatt nem nyitják újra a vezetéket.

Az elemző elmondta, Magyarország kezében vannak politikai eszközök, amivel nyomást tudnak gyakorolni. A Diesel szállítás leállítása, valamint a 90 milliárd eurós összegű hitel megtagadása is ezek közé tartozik. A hitelhez Magyarország hozzájárulása kell, a hétfői külügyi tanácsi ülésen ezt nem adta meg.

Brüsszeltől is azt várja a magyar kormány, hogy nyomást gyakoroljon az ukránokra. Az Európai Bizottság viselkedése a legabszurdabb, hiszen két tagállam támogatása helyett megpróbálja ezt jelentéktelennek feltüntetni. A magyar és a szlovák kormánynak vannak eszközei ahhoz, hogy ezt megoldják.

– mondta Szikra Levente. Ráadásul az elzárással Ukrajna Európai Uniós szerződésszegést is elkövet, Brüsszelnek Magyarország és Szlovákia kormányával együttműködve kellene nyomást gyakorolnia.

Ez elfogadhatatlan, de nem meglepő. Megszoktuk, hogy az EU Bizottsága Ukrajna védelmében hozott döntéseket. Vannak belpolitikai szempontok, például, hogy Brüsszel is a Tisza Párt győzelmének szorít. Ukrajna elkötelezett, hogy nyomást gyakoroljon a magyar választókra. Ukrajna beavatkozik a magyar választási kampányba. Szeretne bizonytalanságot előidézni, ez kedvező a Tisza Pártnak. Ez nem fog eredményt hozni Ukrajnának, hiszen Magyarországnak elegendő tartaléka van üzemanyagból, nem sikerül elérni, hogy ne lehessen tankolni. Van egy belpolitikai indíttatás, amivel szeretnék eldönteni a közvéleményt Magyarországon.

– mondta Szikra Levente.