Kamion ég az M7-es autópályán

Teljes terjedelmében ég a jármű. A tűzoltók az M7-es autópályán, a szegerdei pihenőben oltják a lángokat.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.20. 14:23
budapest m7 autópálya katasztrófavédelem tűzoltók

Kigyulladt egy kamion az M7-es autópályán, a Budapest felé vezető oldalon, a szegerdei pihenőben, a 178. kilométernél. 

Rohantak a tűzoltók az M7-es autópályán kigyulladt kamionoz Fotó: Gé

Lángokban áll egy kamion az M7-es autópályán

Teljes terjedelmében ég a jármű és a rakománya. A marcali hivatásos és a szőkedencsi önkéntes tűzoltók oltják a lángokat – számolt be róla pénteken, kora délután a katasztrófavédelem.

 

