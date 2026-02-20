Kamion ég az M7-es autópályán
Teljes terjedelmében ég a jármű. A tűzoltók az M7-es autópályán, a szegerdei pihenőben oltják a lángokat.
Kigyulladt egy kamion az M7-es autópályán, a Budapest felé vezető oldalon, a szegerdei pihenőben, a 178. kilométernél.
Lángokban áll egy kamion az M7-es autópályán
Teljes terjedelmében ég a jármű és a rakománya. A marcali hivatásos és a szőkedencsi önkéntes tűzoltók oltják a lángokat – számolt be róla pénteken, kora délután a katasztrófavédelem.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre