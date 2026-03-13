Orbán Viktor elárulta, hogy tanult meg vezetni - Videó

Orbán Viktor az országot járja a választást megelőző kampányidőszakban. Eközben nemrég megálltak egy benzinkútnál, ahol elmesélt egy személyes történetet a folyton őt követő Tiktokos lánynak.

Orbán Viktor egy aszaltszilvás finomsággal lepte meg a Tiktokert, majd bele is fogott a történetbe, amely arról szól, hogyan is tanult meg vezetni.

„Volt a nagyapámnak egy piros színű polski fiátja. Egyedül. Elkérve nagyapám polski fiátját. Végül is hozzám került a Polski, és akkor ott azon a hatalmas térben, ahol persze nem volt se útjelző, semmi egész egyszerűen csak motorikusan begyakoroltam, hogy végül is mi az, hogy sebváltó meg motor, meg fék. És akkor utána beiratkoztam rendesen egy. Akkor már egyetemista voltam, 19 éves vagy húsz. Pesten rendesen a népligeti autósiskolába. Mert az volt a gondolatom, ha pesten tudok, akkor mindenhol tudok. Nem vagyok egy nagy fittipaldi, de most azért szerintem több millió kilométer van a lábamba, meg a kezembe”

- mesélte Orbán Viktor.