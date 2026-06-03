Tömegkarambol Szekszárdon, itt vannak a részletek
A baleset a Csatári út és a Csap utca kereszteződésénél akadályozza a forgalmat.
Összeütközött három gépkocsi Szekszárdon, a Csatári út és a Csap utca kereszteződésénél. A város hivatásos tűzoltói áramtalanítják a járműveket. A mentők is kivonultak a balesethez, amelynek helyszínén teljes szélességében lezárták az utat - írja a Katasztrófavédelem.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre