Baronits Gábor nyilvánosan intim vallomást tett

Baronits Gábor és Oczella Eszter szerelmi története rendhagyó módon indult: nem egy színházi premieren vagy elegáns fővárosi partin találtak egymásra, hanem a zord vadonban. A TV2 Totem című realityműsorának forgatásán, a Bakony sűrűjében, a Farkasok csapatának tagjaiként kellett dacolniuk a nomád körülményekkel és a kőkemény fizikai kihívásokkal. A folyamatos feszültség és a természet közelsége hozta őket össze; a kezdeti szövetségből és bajtársiasságból a kamerák előtt mély, megrendíthetetlen szerelem szövődött. Azóta öt év telt el, és az egykori csajozógép – aki egyébként a bűvészlegenda, Ungár Anikó fia – valamint a gyönyörű sportoló kapcsolata ma már sziklaszilárd, boldog házassággá érett.

Baronits Gábor Oczella Eszter mellett ötödik éve boldog már (Fotó: Metropol)

Baronits Gábor felesége oldalán valósággal szárnyal

A kerek, ötödik évforduló – amely napra pontosan 1825 napot jelent – tökéletes alkalom volt arra, hogy Gábor egy igazán mély és férfias, mégis könnyfakasztó vallomással lepje meg feleségét a közösségi oldalán:

Öt éve, egészen pontosan 1825 napja kezdődött a mi történetünk. Két különböző világ találkozott, és ebből a találkozásból egy közös élet, közös álmok és közös célok születtek. Remélem, hogy még számtalan ilyen csodálatos öt évet élhetek át a világ leggyönyörűbb és legjobb feleségével. Boldog 5. évfordulót, Cicám!

– írta bejegyzésében a színművész. A Baronits Gábor által említett „két különböző világ” nem túlzás, hiszen míg Gábor a színpadon és a sorozatok világában mozog otthonosan, addig Eszter profi bikinifitness-versenyzőként, bajnokként és sikeres üzletasszonyként építette fel a karrierjét. A különbségek azonban ahelyett, hogy eltávolították volna őket, tökéletesen kiegészítették egymást. Mindketten az aktív, pörgős életmód szerelmesei, az adrenalin pedig a kapcsolatuk motorja – szó szerint is.

Tavaly tartották meg a romantikus esküvőt

A pár védjegyévé váltak a hatalmas, kötetlen motorozások, ahol maguk mögött hagyva a celeblét zaját, kettesben falják a kilométereket. Az elmúlt öt évük egybeforrt a folyamatos kalandokkal és utazásokkal, a hazai tájak felfedezésétől a külföldi utakig. A száguldás mellett a meghitt családi fészek kialakítására is nagy hangsúlyt fektettek: boldogságukat egy imádnivaló közös kutyus érkezése tette teljessé, aki igazi családtagként kíséri őket mindenhová. A szerelmesek történetének eddigi legszebb koronája pedig az az álomszép, romantikus esküvő volt, amelyen szűk körben, de annál nagyobb boldogságban fogadtak örök hűséget egymásnak. Gábor és Eszter az élő példa rá, hogy a realityműsorokban született érzelmek a való életben, a szürke hétköznapokban is képesek kiállni az idő próbáját.