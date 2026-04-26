Baronits Gábor elárulta, erre vágyik: „Az ember azért házasodik, hogy egyszer csak családot alapítson...”

A közönség elsősorban színészként ismeri Baronits Gábor nevét, azonban az utóbbi időben inkább új, izgalmas saját projektjeire koncentrál. A színház továbbra is az élete része, de mellette egyre több időt fordít olyan ötletek megvalósítására, amelyek teljesen új irányt adhatnak a karrierjének.

Baronits Gáborék új vállalkozása

Oczella Eszter és Baronits Gábor jelenleg egy új, közös vállalkozáson dolgozik, amelyről egyelőre csak nagyon keveset árult el, de az biztos, hogy komoly terveik vannak vele. A projekt már most rengeteg energiát igényel, és úgy tűnik, mindketten teljes erőbedobással dolgoznak rajta.

„Van egy új vállalkozásunk Eszterrel közösen, éjjel-nappal ezen dolgozunk, hogy sikerüljön beindítani. Egyelőre annyit árulhatok el, hogy a belvárosban lesz, és egy elég nagy durranásról van szó. Hamarosan mindenre fény derül”

– mondta sejtelmesen.

Baronits Gábor nemcsak a jövőbeni terveken dolgozik, hanem már korábban is egy különleges vállalkozást indított, amely egyedülállónak számít. Egy olyan filmes projekten dolgozik, amely személyes történeteket mutat be, egészen új formában.

Van egy gyártócégem, amellyel dokumentumfilmeket készítünk, és ebből kinőtt egy különleges projektünk is, amit évekkel ezelőtt találtam ki. Privát embereknek készítünk dokumentumfilmet születésnapra, évfordulóra vagy bármilyen alkalomra. Ezek Netflix-minőségű filmek, és az teszi izgalmassá, hogy úgy készülnek, hogy az érintett semmit nem tud róla. Az életének legfontosabb szereplőin keresztül mutatjuk be a történetét a születésétől egészen a jelenig, és ezt végül moziban vetítjük le

– mesélte Baronits Gábor színész.

A projekt mögött egy személyes élmény áll, amelyből végül egy működő vállalkozás lett, és már most komoly érdeklődés övezi.

Két éve kezdtük el, és azóta már több, mint húsz filmet készítettünk, gyakorlatilag minden hónapban van egy mozibemutatónk. Az egész Eszter harmincadik születésnapján indult, amikor valami különleges ajándékot kerestem neki. Tudtam, hogy az élményeket szereti, mint például az utazás, így jött az ötlet, hogy utazzunk, de most nem térben, hanem az időben. Igazán nagy meglepetés volt, és ez ráadásul egy olyan ajándék, amit bármikor elő lehet venni, és újra átélni

– tette hozzá.