Baronits Gábor elárulta, erre vágyik: „Az ember azért házasodik, hogy egyszer csak családot alapítson...”
Új irányt vett az élete a népszerű színésznek, aki a színház mellett egyre komolyabb energiát fektet saját vállalkozásaiba. Baronits Gábor feleségével közösen egy titokzatos projekten dolgoznak, miközben egy különleges filmes ötlettel már most sikert aratnak.
A közönség elsősorban színészként ismeri Baronits Gábor nevét, azonban az utóbbi időben inkább új, izgalmas saját projektjeire koncentrál. A színház továbbra is az élete része, de mellette egyre több időt fordít olyan ötletek megvalósítására, amelyek teljesen új irányt adhatnak a karrierjének.
Baronits Gáborék új vállalkozása
Oczella Eszter és Baronits Gábor jelenleg egy új, közös vállalkozáson dolgozik, amelyről egyelőre csak nagyon keveset árult el, de az biztos, hogy komoly terveik vannak vele. A projekt már most rengeteg energiát igényel, és úgy tűnik, mindketten teljes erőbedobással dolgoznak rajta.
„Van egy új vállalkozásunk Eszterrel közösen, éjjel-nappal ezen dolgozunk, hogy sikerüljön beindítani. Egyelőre annyit árulhatok el, hogy a belvárosban lesz, és egy elég nagy durranásról van szó. Hamarosan mindenre fény derül”
– mondta sejtelmesen.
Baronits Gábor nemcsak a jövőbeni terveken dolgozik, hanem már korábban is egy különleges vállalkozást indított, amely egyedülállónak számít. Egy olyan filmes projekten dolgozik, amely személyes történeteket mutat be, egészen új formában.
Van egy gyártócégem, amellyel dokumentumfilmeket készítünk, és ebből kinőtt egy különleges projektünk is, amit évekkel ezelőtt találtam ki. Privát embereknek készítünk dokumentumfilmet születésnapra, évfordulóra vagy bármilyen alkalomra. Ezek Netflix-minőségű filmek, és az teszi izgalmassá, hogy úgy készülnek, hogy az érintett semmit nem tud róla. Az életének legfontosabb szereplőin keresztül mutatjuk be a történetét a születésétől egészen a jelenig, és ezt végül moziban vetítjük le
– mesélte Baronits Gábor színész.
A projekt mögött egy személyes élmény áll, amelyből végül egy működő vállalkozás lett, és már most komoly érdeklődés övezi.
Két éve kezdtük el, és azóta már több, mint húsz filmet készítettünk, gyakorlatilag minden hónapban van egy mozibemutatónk. Az egész Eszter harmincadik születésnapján indult, amikor valami különleges ajándékot kerestem neki. Tudtam, hogy az élményeket szereti, mint például az utazás, így jött az ötlet, hogy utazzunk, de most nem térben, hanem az időben. Igazán nagy meglepetés volt, és ez ráadásul egy olyan ajándék, amit bármikor elő lehet venni, és újra átélni
– tette hozzá.
Tudatos visszavonulás
Baronits Gábor az utóbbi időben kevesebbet szerepel a médiában, és ennek megvan az oka. Tudatos döntést hozott arról, hogy mit szeretne megosztani a nyilvánossággal, és mit tart meg magának.
Tudatosan nyilatkoztam kevesebbet, mert nem szeretném a magánéletemet a nyilvánosság elé tárni. Az esküvőnkről sem szívesen beszéltem. A televíziós szereplés is sokkal kevesebb volt, talán utoljára a Totem című műsorban szerepeltem, ahol tulajdonképpen Esztert megismertem. Most inkább a színházra és a saját projektjeimre koncentrálok. A munkákban a színvonalas dolgokat keresem és olyat már nem szeretnék elvállalni, ami nem az én ízlésvilágomat tükrözik
– zárta gondolatait.
Boldog házasság és közös jövő
Baronits Gábor magánéletében is kiegyensúlyozott időszakot él, hiszen tavaly házasodott meg Oczella Eszter sportolóval, és úgy tűnik, a kapcsolatuk nemcsak a hétköznapokban, hanem a munkában is jól működik.
Nagyon élvezem a házaséletet, de valójában semmi sem változott, csak van egy gyűrű az ujjamon, amit nagyon szeretek hordani. Eszterrel a közös munkában is megtaláltuk az összhangot, minden szempontból egymásra találtunk. Mindkettőnk részéről egy igazán jó döntés volt
– mondta. A jövővel kapcsolatban azonban egyelőre visszafogottan nyilatkozik, és inkább a jelenre koncentrál.
„Az ember azért házasodik, hogy egyszer csak családot alapítson, de erről most nem szeretnék többet mondani. Egyelőre a közös vállalkozásunkra koncentrálunk” – tette hozzá.
Úgy tűnik, Baronits Gábor most egyensúlyba hozta a karrierjét és a magánéletét, miközben egy olyan projekten dolgozik, amelyről hamarosan még többet is megtudhatunk.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre