Azt hitte, csak kiütésről van szó, de nem sokkal később kiderült: agresszív vérrákja van

Egy makacs bőrkiütés miatt fordult orvoshoz a 24 éves Caitlin Leggett, ám a vizsgálatok végül lesújtó diagnózist tártak fel. A fiatal nőnél egy ritka és agresszív vérrákot, akut mieloid leukémiát (AML) állapítottak meg és azóta életéért küzd.

A kiütés volt a vérrák egyetlen jele

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A vérrák miatt a fiatal nőnek pár hónapja maradt hátra

A Cardiffban élő Caitlin 2025 márciusában vette észre, hogy a testén megjelent kiütések nem múlnak el, hiába próbálta őket különböző gyógyszertári készítményekkel kezelni. A kivizsgálás részeként vérvizsgálatot rendeltek el. Már másnap közölték a fiatal nővel, hogy akut mieloid leukémiában szenved, amely a vérképző rendszert érintő egyik legagresszívebb daganatos megbetegedés.

Az AML gyors lefolyású betegség, amely azonnali kezelést igényel. Leggyakoribb tünetei közé tartozik a tartós fáradtság, a gyengeség, a gyakori fertőzések, a szokatlan vérzések és véraláfutások, valamint a fogyás és a sápadtság. Caitlin esetében azonban ezek közül egyik sem jelentkezett, nála kizárólag a bőrkiütés utalt arra, hogy komoly egészségügyi probléma áll a háttérben.

Az orvosok szerint az egyik legjobb esélyt az őssejt-transzplantáció jelenthette volna. A család minden tagját megvizsgálták, hogy találjanak megfelelő donort. A vizsgálatok azonban váratlan fordulatot hoztak, amikor kiderült, hogy a nő ikertestvére sem megfelelő donor, mivel egypetéjű ikrek. Az orvosok elmagyarázták, hogy az őssejt-transzplantáció sikeréhez a szervezetnek idegenként kell felismernie a donor sejtjeit, ami a szinte teljesen azonos genetikai állomány miatt nem lett volna lehetséges.

A család többi tagja sem bizonyult megfelelő donornak, ezért Caitlin kemoterápiát kapott. A terápia kezdetben biztató eredményeket hozott, az öröm azonban rövid életű volt. Néhány hónappal később az orvosok közölték vele, hogy a rák visszatért, ráadásul szokatlan módon ismét a bőrét érintette.

A betegség többször javult majd romlott, míg az orvosok végül azt közölték a fiatal nővel, hogy a jelenlegi kezelések már nem gyógyító célúak, hanem az élet meghosszabbítását szolgálják. Becslésük szerint a most alkalmazott terápia körülbelül hat hónappal növelheti meg a várható túlélési időt, Caitlin ennek ellenére nem adja fel a harcot, írja a The Sun.