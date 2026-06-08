Pusztító fejfájás gyötörte a fiatal nőt: senki sem sejtette, milyen súlyos kór áll a háttérben

A 20 éves Annelise Donelon eleinte azt hitte, a vizsgaidőszak okozta stressz áll a tartós fejfájásai mögött, ám a valóság sokkal riasztóbbnak bizonyult. A fiatal lány hónapokig járt orvoshoz, akik kezdetben B12-vitamin-hiányra vezették vissza a tüneteit. A további vizsgálatok azonban megerősítették, hogy a vegyészmérnök hallgatónak agydaganata van.

Agydaganat okozta a fiatal lány kínzó fejfájását / Fotó: Képünk illusztráció: pexels.com

Senki sem gondolt a legrosszabbra: daganat állt a fiatal lány fejfájása mögött

A daganatot 5 centiméteres, magas fokozatú agydaganatként írták le, amely az agy egyik folyadékkal teli üregében helyezkedett el, és a nyomás miatt a lány úgy érezte, mintha egy szalagfűrész vágná le az arca egyik oldalát.

A Newcastle-i Egyetem hallgatója ezt követően műtéten esett át, melynek során a daganat nagy részét eltávolították, majd hat hétig sugárkezelésen vett részt, aminek következtében kihullott a haja. Annie édesanyja, Lisa Donelon elmondta, a lánya állandóan fáradt volt, és a B12-injekció után sem érezte a javulást.

„Azt hittük, talán a hormonok, migrén vagy az egyetemi vizsgaidőszak miatti stressz okozza a fájdalmait. A CT-vizsgálat után hívtak fel, hogy elváltozást találtak” – nyilatkozta az édesanya.

Annie csak vissza akarja kapni az életét. Vissza akar menni az egyetemre, ezért folyamatosan keressük a következő klinikai vizsgálatot vagy kezelést. Egyszerűen nincsenek szavak arra, ami most történik

– tette hozzá Lisa.

Annie tavaly októberben esett át a 11 órás koponyaműtéten a daganat eltávolítása érdekében, ami azonban mélyen beágyazódott az agyába, így ezt követően hat hét sugárkezelésre volt szüksége. A családja szerint az eddigi kontrollvizsgálatok nem tudták megerősíteni, a daganat teljesen eltűnt-e, így jelenleg olyan klinikai kísérleteket és nemzetközi magánkezeléseket keresnek, amelyek az NHS-ben (a brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat) nem elérhetők, abban a reményben, hogy Annie egy nap visszatérhet a tanulmányaihoz.

A lány eddig már átesett egy molekuláris profilvizsgálaton egy londoni magánklinikán, célzott molekuláris terápiára utazott Párizsba, és hamarosan Németországban kezdi meg az immunterápiás kezelést. Az immunterápia célja egy olyan vakcina kifejlesztése, amely kifejezetten az adott beteg rákos megbetegedéséhez igazodik. A kezelés azonban még kísérleti stádiumban van.