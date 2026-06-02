Vizsgadrukknak hitték a fejfájást: agresszív rák végzett a tinédzser lánnyal

Cara Hood mindössze 18 éves volt, amikor legyőzte a rák. Családja eleinte azt hitte, hogy fejfájásait a felsőfokú vizsgákra való felkészülés idézi elő. Az orvosok azonban medulloblastómát, egy agresszív típusú agydaganatot állapítottak meg nála.

Mindössze 18 évesen végzett az agresszív rák a fiatal lánnyal

Fotó: Illusztráció/Unsplash

„Cara bátorsággal fogadta a hírt" - agresszív rákot diagnosztizáltak a fiatal lánynál

A 62 éves édesapja, Graham Hood, visszaemlékezett arra, hogy lány 2024 tavaszán kezdett migrénes rohamokat kapni, és a család kezdetben a közeledő vizsgák okozta nyomásnak tulajdonította a tüneteket. A fejfájás azonban a vizsgák után is folytatódott. Augusztus elején Cara édesanyja, az 55 éves Lyndsay és Graham számos alkalommal elvitték a lányukat a háziorvoshoz. Vérvizsgálatokat végeztek, és a szülők egyre jobban aggódtak, mivel a lányuk megmagyarázhatatlan hányással is küzdött.

„Egy helyettes háziorvos fogadott, aki azt mondta: 'Valószínűleg migrénről van szó, de ha minden eshetőséget ki akarnak zárni, akkor elintézhetünk egy CT-vizsgálatot, ha szeretné.' Cara azt mondta: Oké, rendben” – emlékezett vissza a gyászoló édesapa.

A tinédzser számára még aznap CT-vizsgálatot rendeltek el.

„Amikor elvitték a CT-vizsgálatra, az orvos azt mondta: 'Biztos vagyok benne, hogy csak migrénről van szó, csak meg kell néznünk, milyen migrénes gyógyszerek lennének a legalkalmasabbak a számára.' De amikor visszajött, azt mondta: 'Attól tartok, találtunk valamit, ami nem stimmel'” – folytatta Graham.

Ekkor kapta meg a család lesújtó hírt az orvosoktól: Caranak rosszindulatú agydaganata van.

A tinilány bátran viselte a megterhelő kemoterápiás és sugárterápiás kezeléseket, de sajnos az egészségi állapota 2025 márciusában, amikor a 18. születésnapját ünnepelte ismét romlani kezdett. Kezdetben azt gondolták, hogy a tüneteit a kemoterápiára adott reakció váltotta ki, de egy negyedéves MRI-vizsgálat egészen más képet mutatott: a rák visszatért agyába és a gerincébe.

„A feleségem felhívott, és azt mondta, hogy Carát bent kell tartaniuk éjszakára, mert szükség van egy újabb MRI-vizsgálatra. (...) A parkolóban várt rám, és azt mondta: 'Készülj fel rossz hírekre!' Ekkor közölte velem. A feleségemmel mindketten összetörtünk, de Cara erősebb volt nálunk. Én teljesen összeomlottam. Cara viszont sztoikus nyugalommal és bátorsággal fogadta a hírt.”