Azt hitték, kiszáradt a lány, ennél nagyobbat nem is tévedhettek volna!

Tévedt egy ügyeletes nővér azután, hogy egy mindössze 16 éves tinilányt vittek be a sürgősségire a szülei egy epilepsziás rohamot követően. Akkor hazaküldték, mondván, hogy kiszáradás okozhatta a rosszullétet. A valóság ennél sokkal rosszabb volt, ám erre csak később derült fény.

Tévedtek a kórházban, nem kiszáradás okozta a rohamot

Egy tinédzser életének arról kellene szólnia, hogy felhőtlenül élvezi az életet a barátaival, és felfedezi a körülötte lévő világot, illetve önmagát. Ám egy fiatal londoni tinédzser élete sajnos drámai fordulatot vett egy egészségügyi vészhelyzetet követően. Shannon Graham 2024 januárjában rohamot kapott, kórházba szállították, ahol az ügyeletes nővér úgy vélte, hogy kiszáradás okozza a rosszullétet, miközben a felszín alatt valami sokkal aggasztób húzódott meg.

Shannon így emlékezett vissza:

Amikor magamhoz tértem, az egész családom körülöttem volt, apukám pedig elmondta, rohamom volt. Soha nem történt még velem ilyen, teljesen meg voltam rémülve, és fogalmam sem volt, mi zajlik velem.

Shannont megnyugtatta egy nővér, hogy nincs nagy baj, kiszáradás miatt lett rosszul, majd a tinilány úgy tért vissza az otthonába, hogy minden rendben van vele.

Néhány hét elteltével újabb rohamot kapott a fiatal lány, ezúttal alvás közben, s a nyelvét is megharapta. Az eset után MRI-vizsgálatot végeztek, amely felfedte a roham mögött álló okot: ritka agydaganatot fedeztek fel a 16 éves lány agyában. A brit Nemzeti Orvosi Könyvtár adatai szerint ez a daganattípus a 20 év alatti betegek eseteinek 1,2 százalékánál, míg a 20 év felettiek mindössze 0,2 százalékánál fordul elő.

Shannonnál dysembryoplasztikus neuroepitheliális daganatot (DNET) találtak, amely az agy halántéklebenyében vagy a homloklebenyben alakul ki, utóbbit fedezték fel a fiatal tinilánynál is. Shannon olyannak írta le a daganatot, mintha egy apró kavics lett volna a homlokában. A diagnózis után a tinilány lelki válságban szenvedett, mint mondja „egy nagyon sötét spirálba sodródott”.

Sikeresen eltávolították a daganatot

Az eddigi megszokott életét felváltották a rohamellenes gyógyszerek és a havi MRI-vizsgálatok, amelyekkel a betegségét követték nyomon. Az orvosok értetlenül álltak a lány esete felett, hiszen Shannon családjában senkinél sem fordult elő epilepszia, ennek ellenére a tinilány intenzív rohamokkal küzdött.