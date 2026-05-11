„A szemem előtt csak az a cél lebeg, hogy meggyógyuljak, és lássam a gyermekeimet felnőni” – az ötgyermekes Petra emberfeletti harca az agydaganattal

Hatalmas szív, törékeny test és egy édesanya, aki nem ismeri a „lehetetlent”. Szabó-Varga Petra története az élni akarásról és a fájdalmakon túli kitartásról szól. Miközben az ötgyermekes anyuka saját életéért küzd az agydaganattal, minden erejével a jövőbe tekint, és nem hajlandó feladni a harcot.

Petra ma kapja meg az utolsó kemoterápiás kezelését. Nem azért, mert az út végére ért a harca a daganattal, hanem mert a szervezete már nem bír több méreganyagot befogadni Fotó: olvasói

Petra élete egyik napról a másikra tört ketté. Az életerős édesanya fejében jelentkező különös zsibbadás mögött a vizsgálatok egy 3,7 centiméteres agydaganatot találtak. Azóta a család mindennapjait nem a gondtalan nevetés, hanem a sugárkezelések, a kemoterápia és a bizonytalanság határozza meg. A fizikai fájdalmak mázsás súlyként nehezednek a család vállára, hiszen a gyógyuláshoz vezető út nemcsak testileg, hanem lelkileg is felemésztő.

A daganat zsugorodik, de a szervezet kimerült

A kezelések első szakasza után az orvosok ritka, biztató sikerről számoltak be: a tumor 1,3 centiméterre zsugorodott. Petra rendíthetetlen hite és a párja támogatása meghozta az első nagy eredményt. Azonban a harc ára, amit a testének fizetnie kell, hatalmas.

Ma, 2026. május 11-én Petra az utolsó kemoterápiáját kapja meg. A szervezete egyértelmű jelzéseket küldött: a máj- és vesefunkciók meggyengültek, a vérsejtszámok kritikus szintre süllyedtek. Voltak időszakok, amikor a kezelések mellékhatásai nagyobb kínt okoztak, mint maga a betegség tünetei. A zsibbadás és a remegés időről időre visszatér, emlékeztetve őt a küzdelem súlyára.

Öt év a teljes gyógyulásig

Bár a legutóbbi MR és CT vizsgálatok bizakodásra adnak okot, Petra tudja, hogy a rák elleni háború nem ér véget az utolsó gyógyszer bevételével. Az orvosi protokoll szerint öt év tünetmentességre van szükség ahhoz, hogy valakit hivatalosan is gyógyulttá nyilvánítsanak. Ez az ötéves periódus egy hosszú, türelemmel és rendszeres kontrollokkal teli utazás lesz.

A szemem előtt csak az a cél lebeg, hogy meggyógyuljak, és lássam a gyermekeimet felnőni

– vallja az édesanya. Ez a cél tartja benne a lelket a legnehezebb pillanatokban is. Petra rendíthetetlenül hisz abban, hogy az előtte álló öt esztendő nem a félelemről, hanem az életről szól majd. Belső megérzése azt súgja: a daganat soha többé nem tér vissza, és ő ott lesz a gyermekei mellett minden fontos pillanatban.

Ha segíteni szeretnél Petrának, ITT tudod vele felvenni a kapcsolatot!