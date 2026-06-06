Újabb magyar válogatott futballista igazolt Lipcsébe
15 évesen már a Fradi első csapatában játszott, azóta hatszor nyert bajnoki címet. Pusztai Sára a belga Leuventől szerződött az RB Leipzighez.
Az RB Leipzig férficsapata – Gulácsi Péter és Orbán Willi gárdája – után a nőknél is két magyar válogatott labdarúgó szerepel majd a 2026/27-es szezonban. Németh Diána tavalyi szerződtetése után a lipcsei klubba igazolt Pusztai Sára a belga bajnok OH Leuventől.
A 24 éves, 32-szeres válogatott támadó középpályás 2028 nyaráig kötelezte el magát új klubjában, ahol sokat várnak tőle a nemzetközi tapasztalatára, a játékintelligenciájára, a gólerősségére és Pusztai eddigi sikersorozatára tekintettel is.
Pusztai Sára a bajnoki cím garanciája?
Miután már épphogy 15 évesen bemutatkozott nevelőegyesületében, az FTC csapatában, négy-négy bajnoki és kupagyőzelmet ünnepelhetett, majd miután a török Besiktas érintésével két éve a Leuvenhez szerződött, ott is két bajnoki címig jutott.
Nagyon örülök, hogy az RB Leipzigben és a német bajnokságban játszhatok. A kezdettől nagyon jó érzéseket kelt bennem a klub. Magabiztosan érkezem Lipcsébe, ahol szeretném hasznosítani a tapasztalatomat, egyben tovább fejlődni, hogy a csapattal együtt előrelépjek
– nyilatkozta Pusztai Sára az RB Leipzig honlapján.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre