RETRO RÁDIÓ

Újabb magyar válogatott futballista igazolt Lipcsébe

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15 évesen már a Fradi első csapatában játszott, azóta hatszor nyert bajnoki címet. Pusztai Sára a belga Leuventől szerződött az RB Leipzighez.

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Szerző: MM
Létrehozva: 2026.06.06. 18:45
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Az RB Leipzig férficsapata – Gulácsi Péter és Orbán Willi gárdája – után a nőknél is két magyar válogatott labdarúgó szerepel majd a 2026/27-es szezonban. Németh Diána tavalyi szerződtetése után a lipcsei klubba igazolt Pusztai Sára a belga bajnok OH Leuventől.

Pusztai Sára a belga bajnokcsapattól igazolt a német RB Leipzighez
Pusztai Sára a belga bajnokcsapattól igazolt a német RB Leipzighez  / Fotó: rbleipzig.com

A 24 éves, 32-szeres válogatott támadó középpályás 2028 nyaráig kötelezte el magát új klubjában, ahol sokat várnak tőle a nemzetközi tapasztalatára, a játékintelligenciájára, a gólerősségére  és Pusztai eddigi sikersorozatára tekintettel is. 

Pusztai Sára a bajnoki cím garanciája?

Miután már épphogy 15 évesen bemutatkozott nevelőegyesületében, az FTC csapatában, négy-négy bajnoki és kupagyőzelmet ünnepelhetett, majd miután a török Besiktas érintésével két éve a Leuvenhez szerződött, ott is két bajnoki címig jutott.

Nagyon örülök, hogy az RB Leipzigben és a német bajnokságban játszhatok. A kezdettől nagyon jó érzéseket kelt bennem a klub. Magabiztosan érkezem Lipcsébe, ahol szeretném hasznosítani a tapasztalatomat, egyben tovább fejlődni, hogy a csapattal együtt előrelépjek

– nyilatkozta Pusztai Sára az RB Leipzig honlapján.

 

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