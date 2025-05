Gulácsi és Orbán Willi csúnyán ráfizethet, brutális változások fenyegetik őket

Szakértők szerint negatív spirálba kerülhet az eddig anyagilag irigyelt RB Leipzig, miután a 2016-os élvonalba jutása óta másodszor is lecsúszott a pénzesővel járó Bajnokok Ligája-szereplésről. Ez 40–60 millió eurós (16–24 milliárd forint) kiesést jelent a következő szezonra tervezett büdzséből, ráadásul az idei gyenge BL-szereplés miatt már eddig is azt rebesgették, hogy az évi mintegy 200 millió eurós (81 milliárd forint) bértömeget a tizedével csökkenteni akarják a klubvezetők. Marcel Schäfer sportigazgató vészjóslóan „a szerződések tiszteletben tartásával” ugyan, de óriási átalakítást ígér a nyárra, ami Gulácsi Péter és Orbán Willi számára is fájó lehet.

Gulácsi Péter (balra) és Orbán Willi: miként hat majd rájuk a nagy lipcsei átalakítás? / Fotó: Getty Images

Nem mintha a lipcsei klubot már 10. éve szolgáló magyar válogatott klubikonok teljesítményére panasz lehetne. Gulácsi a statisztikák alapján a pályafutása egyik legjobb szezonját futja, legutóbb az agyrázkódása után visszatérve a mezőny legjobbja volt (0-0 a Werder Bremen vendégeként). A sérüléséből lábadozó csapatkapitány, Orbán pedig a védelem vezére, sőt a szezonbeli 25 Bundesliga-meccsén szerzett 5 góljával a keret negyedik legeredményesebbje Benjamin Šeško (13), Lois Openda és Xavi Simons (9-9) után. Ráadásul még mindkettejüket érvényes szerződés köti az RB-hez – csakhogy éppen ez a bibi. Sajtóhírek alapján ugyanis mindkét lipcsei „őskövület” a jól keresők közé tartozik, évi bruttó 6-6 millió eurós (2,4 milliárd forint) gázsival.

Gulácsi nyakán az utódja

A 35 éves, jövő nyárig szerződött Gulácsi nyakán már tavaly óta ott van a 10 millió euróért (4 milliárd forint) vett, és nála 12 évvel fiatalabb belga tehetség, Maarten Vandevoordt, akinek a következő szezonban minden bizonnyal sokkal több játéklehetőséget akarnak adni az ideinél. A magyar kapus esetében viszont drága megoldás lenne a kispadot koptatni, ráadásul neki sem fér össze ez a válogatottbeli céljaival. A 32 éves Orbán Willi kontraktusa 2027-ig szól. Kérdés, milyen hatással lesz rájuk a lipcsei nagy átalakítás, amely számos területre kihathat.

Minden bizonnyal több értékes sztár távozik majd a csapattól (ilyen lehet például David Raum, Simons, Openda és Šeško), a kiszemelteket pedig nyilván sokkal nehezebb lesz a klubhoz csábítani kevesebb pénzből és a BL-szereplés lehetősége híján.