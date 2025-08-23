Elhiszik, hogy főtáblások! Ebben bízhat a Fradi a BL-visszavágón

Robbie Keane csapata az azeriek nagyképűségében is bízhat. A Fradi idegenben készül csodát tenni.
Az odavágó előtt még a magyar rekordbajnok számított a párharc esélyesének, viszont a Groupama Arénában elszenvedett 3-1-es vereség után a Fradi meglehetősen távol került a hőn áhított Bajnokok Ligája-főtáblától. Bakuban amolyan „mindent vagy semmit” hozzáállással léphetnek pályára Dibuszék a Qarabag ellen, ráadásul az is segítheti a zöld-fehéreket, hogy az ellenfél valószínűleg rendkívül nagyképűen áll a visszavágóhoz.
A budapesti találkozót követően a Qarabag szurkolói, illetve vezetősége szinte teljesen biztos abban, hogy az azeriek ősszel a Bajnokok Ligája főtábláján fognak szerepelni. Talán ez lehet az FTC egyik legnagyobb előnye az augusztus 27-i visszavágón, ahol egy korai Fradi-gól akár padlóra küldheti a magabiztos azerieket – írja a Magyar Nemzet.
A szurkolókon kívül maguk a játékosok is biztosnak érzik a továbbjutást, hiszen a kedd esti meccs után már úgy ünnepeltek a Groupama Arénában, mintha már a párharcot nyerték volna meg.
Azonban a Qarabag szurkolók legnagyobb bánatára még nem ért véget a párharc: a Fradi kétgólos hátrányban utazhat Bakuba, ahol biztosak lehetünk abban, hogy Robbie Keane és csapata mindent megfog tenni azért, hogy a 2020/2021-es szezon után ismét a Bajnokok Ligája főtábláján szerepeljen a Fradi.
A Magyar Nemzet videójából is kiderül, bravúr kell a Fraditól, de esélyt adhat, ha a Qarabag elhiszi, hogy továbbjutott.
