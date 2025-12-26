RETRO RÁDIÓ

Felcsaptak a lángok Pilisvörösváron, rohantak a tűzoltók

Az Őrhegy utcába helyi és fővárosi tűzoltók vonultak. Pilisvörösváron csaptak fel a lángok.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2025.12.26. 08:10
pilisvörösváron hétvégi ház katasztrófavédelem

Kigyulladt egy hétvégi ház Pilisvörösváron, az Őrhegy utcában. Az épület teteje izzott be. A helyszínre elsőként a helyi önkéntes tűzoltók érkeztek meg, hozzájuk csatlakozott a fővárosi hivatásos egység. A rajok áramtalanítottak és megszüntették az izzásokat - írja a Katasztrófavédelem.

 

