150 éve zajlott le az első telefonbeszélgetés: mutatjuk, ki hívott kit!

Az köztudott, hogy Bell találta fel a telefont, de azt kevesen tudják, kit hívott fel először és mit mondott az illetőnek. Eláruljuk, mi hangzott el az első telefonbeszélgetés alkalmával!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.10. 06:30
ez lesz ma Bell telefon

Alexander Graham Bell-t tartják a telefon feltalálójának, de nem sokon múlott, hogy lecsúszott róla. Bell ugyanis 1876. február 14-én nyújtotta be a szabadalmát egy eljárásra, illetve egy szerkezetre, ami a beszéd és egyéb hangok telegrafikus átvitelére volt képes. Csak órákon múlott, hogy ma őt tekintjük a távbeszélő atyjának, mivel még ugyanazon a napon Salemben egy Elisha Gray nevű fizikus is szabadalmat kért ugyanilyen elvek alapján készített "messzeszólójára". A szabadalmi jogot hosszas és igen heves csatározás után a néhány órával korábbi beadás igazolásával végül Bell kapta meg -olvasható a Wikipédián. És, hogy kit hívott fel először Bell? 1876. március 10-én, vagyis éppen ma 150 éve a szomszéd szobában ülő munkatársát, és a következőket mondta neki: Mr. Watson, jöjjön ide, szükségem van Önre!

FRANCE - TELEPHONE
150 éve történt az első telefonbeszélgetés a történelemben. / Fotó: Roger-Viollet via AFP / AFP

Ma van a székely szabadság napja is

A székely szabadság napja a Székely Nemzeti Tanács 2012. január 6-i határozata alapján minden év március 10-én megtartott emléknap, a székelység összetartozásának napja. Azért ezt a napot választották, mert 1854. március 10-én végezték ki a marosvásárhelyi Postaréten Bágyi Török János kollégiumi tanárt, Martonosi Gálffy Mihály ügyvédet és Nagyváradi Horváth Károly földbirtokost, a székely vértanúkat.

A beporzók napja is március 10-én van

A beporzók napja annyiban különbözik a méhek napjától (április 30.) és a méhek világnapjától (május 20.), hogy nem csak a házi méhre, a méhalkatúakra koncentrál, hanem minden beporzó szervezetre, hazánkban elsősorban a rovarokra. A világon azonban sok madár és denevér által megporzott virág, illetve növény is létezik, így ma őrájuk is kiterjed a figyelem. Ezeknek is szerepe van például abban, hogy Magyarországon trópusi dísznövények, déligyümölcsök, egzotikus fűszerek kaphatók.

Chuck Norris is ma ünnepli a születésnapját

Chuck Carlos Ray Norris Jr. -a köznyelvben csak Chuck Norris- amerikai karate-világbajnok és színész 1940. március 10-én született. Az internetezők körében 2005 körül kezdett elterjedni az a mém, hogy Chuck Norrist emberfeletti képességekkel kezdték el felruházni, például, hogy kétszer elszámolt már végtelenig. Ez a fajta viccelődés Magyarországon is annyira népszerűvé vált, hogy az M0-s híd kis híján az ő nevét viseli.

Ezen a napon hunyt el Munkácsy életregényének írója

Dallos Sándor, József Attila-díjas író, költő 62 éve, 1964. március 10-én hunyt el. Legismertebb könyvei a Munkácsy Mihályról szóló kétrészes életregény, A nap szerelmese és az Aranyecset. Jól sikerültek filmforgatókönyvei is, az ő műve a Szabó Pál regényéből készült Talpalatnyi föld és a Semmelweis, amelyért 1951-ben József Attila-díjat kapott.

Négy helyszínen várják ma a véradókat Budapesten

  • 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)
  • 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
  • 08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)
  • 10:00-15:00 óra között pedig a R70 Irodaházban (1078. Budapest, Rákóczi út. 70-72.).

Folytatódik az enyhe idő

A koponyeg.hu szerint kedden napos, fátyolfelhős, száraz időre van kilátás. A délkeleti szél még élénk lehet. 12 és 17 fok közé melegszik a levegő.

Hangulatkoncert lesz a Müpában

Nem csak esténként érdemes felkeresnie a Müpát annak, aki izgalmas és élő zenei élményekre vágyik. Délutánonként a legkülönfélébb műfajokkal lehet találkozni az épületben: keddenként például a Zászlótérben a jazz és a népzene van a központba. Ma 17 órás kezdettel a Bangó Adrienne Quartet lép majd fel. A zenekar hangzásvilága a jazz líraiságát és gazdag harmóniáit ötvözi, nyitottan merítve különböző zenei műfajokból és a magyar népzene motívumaiból. A koncertről itt lehet többet megtudni.

 

