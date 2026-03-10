150 éve zajlott le az első telefonbeszélgetés: mutatjuk, ki hívott kit!

Alexander Graham Bell-t tartják a telefon feltalálójának, de nem sokon múlott, hogy lecsúszott róla. Bell ugyanis 1876. február 14-én nyújtotta be a szabadalmát egy eljárásra, illetve egy szerkezetre, ami a beszéd és egyéb hangok telegrafikus átvitelére volt képes. Csak órákon múlott, hogy ma őt tekintjük a távbeszélő atyjának, mivel még ugyanazon a napon Salemben egy Elisha Gray nevű fizikus is szabadalmat kért ugyanilyen elvek alapján készített "messzeszólójára". A szabadalmi jogot hosszas és igen heves csatározás után a néhány órával korábbi beadás igazolásával végül Bell kapta meg -olvasható a Wikipédián. És, hogy kit hívott fel először Bell? 1876. március 10-én, vagyis éppen ma 150 éve a szomszéd szobában ülő munkatársát, és a következőket mondta neki: Mr. Watson, jöjjön ide, szükségem van Önre!

150 éve történt az első telefonbeszélgetés a történelemben. / Fotó: Roger-Viollet via AFP / AFP

Ma van a székely szabadság napja is

A székely szabadság napja a Székely Nemzeti Tanács 2012. január 6-i határozata alapján minden év március 10-én megtartott emléknap, a székelység összetartozásának napja. Azért ezt a napot választották, mert 1854. március 10-én végezték ki a marosvásárhelyi Postaréten Bágyi Török János kollégiumi tanárt, Martonosi Gálffy Mihály ügyvédet és Nagyváradi Horváth Károly földbirtokost, a székely vértanúkat.

A beporzók napja is március 10-én van

A beporzók napja annyiban különbözik a méhek napjától (április 30.) és a méhek világnapjától (május 20.), hogy nem csak a házi méhre, a méhalkatúakra koncentrál, hanem minden beporzó szervezetre, hazánkban elsősorban a rovarokra. A világon azonban sok madár és denevér által megporzott virág, illetve növény is létezik, így ma őrájuk is kiterjed a figyelem. Ezeknek is szerepe van például abban, hogy Magyarországon trópusi dísznövények, déligyümölcsök, egzotikus fűszerek kaphatók.

Chuck Norris is ma ünnepli a születésnapját

Chuck Carlos Ray Norris Jr. -a köznyelvben csak Chuck Norris- amerikai karate-világbajnok és színész 1940. március 10-én született. Az internetezők körében 2005 körül kezdett elterjedni az a mém, hogy Chuck Norrist emberfeletti képességekkel kezdték el felruházni, például, hogy kétszer elszámolt már végtelenig. Ez a fajta viccelődés Magyarországon is annyira népszerűvé vált, hogy az M0-s híd kis híján az ő nevét viseli.