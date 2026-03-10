Erre a csillagjegyre különösen vigyázz a Hold
A fényszögek hatékonyságra sarkallják. A Hold egy csillagjegy számára különös védelmet biztosít.
2026. március 10-én van egy csillagjegy, akikre különösen vigyázz a Hold. A fényszögek is kedvezők a rákoknak, így igazán hatékony lehet.
A Hold egy csillagjegy számára különös védelmet biztosít
Kos
Kedden a Plútó kedvező fényszöge hat önre. Ez nem egy könnyed vagy feszültségmentes energia, de mindenképpen nagy segítségére lesz. Megmutathatja például, mi az, ami működik az életében, és mi az, amitől jobb lenne megszabadulnia, vagy amin változtatnia kellene.
Bika
Ez a kedd tökéletes lenne arra, hogy kimondja azt, amire rájött, illetve amit már összerakott a fejben. Megkönnyebbülhet, ha kimondja. Ráadásul a másik félnek is lehetőséget ad arra, hogy a saját nézeteit megossza önnel. Ebből egy igazán jó beszélgetés kerekedhet.
Ikrek
Ha tanuláson, képzésen vagy állásváltoztatáson gondolkodik, akkor itt az ideje lépéseket tennie. Ne várjon tovább! Az égi folyamatok kedveznek minden ilyen témának. Kérhet ötletet vagy tanácsot olyan emberektől, akik tapasztaltabbak önnél.
Rák
Egész nap „vigyáz” önre a Hold és a kedvező fényszögek, vagyis igazán hatékony lehet. Ugyanakkor jó lenne, ha jutna ideje pihenésre és feltöltődésre is. Holnap a Jupiter előreindul a jegyében, így nagy dolgok vannak készülőben.
Oroszlán
Ha döntésekről van szó, ma elsősorban a megérzéseire hallgasson. Most minden egy irányba mutat – persze csak akkor, ha nyitott a jelekre, és képes olvasni is bennük. Egy baráti beszélgetés is nagyon sokat jelenthet.
Szűz
Kedden kedvező fényszögek hatnak önre. Ez nagyszerű lehetőséget ad arra, hogy két lábbal a földön maradjon, és racionálisan számoljon. Nemcsak a pénzügyeivel kapcsolatban érdemes most tisztán látnia…
Mérleg
Kedden kettős érzések lehetnek önben egy helyzettel kapcsolatban. Az egyik része azt mondja: igen, tegye meg a legfontosabb lépéseket. A másik viszont visszatartaná, és óvatosságra inti. Nem lesz könnyű dönteni… Az intuíciója azonban segíthet.
Skorpió
Ha valakinek elképesztő megérzései lehetnek kedden, az kétségtelenül ön. Lehet, hogy egy személlyel kapcsolatban jelez az intuíciója. Ha pedig emlékszik az álmára, mindenképpen írja fel magának, mert most üzenetet hozhat az univerzumból.
Nyilas
Valakivel, akivel a kapcsolata eddig nem volt igazán felszabadult, történhet valami, ami mindent megváltoztat önben. Előfordulhat, hogy eddig kritikusan szemlélte az illetőt, de ma ez átfordulhat egy őszinte beszélgetésnek köszönhetően.
Bak
Ma nagyon élesen és gyorsan átlát mindent, még a rejtett összefüggéseket is könnyedén összerakja a részletekből. Ráadásul nemcsak a saját életével kapcsolatban. Másoknak is nagyon jó tanácsokat tud ma adni.
Vízöntő
Kedden úgy alakulhat, hogy egy bizonyos ügyben a sorsra kell hagyatkoznia, mivel a kimenetel olyan tényezőktől függ, amelyekre nincs ráhatása. Ez éppen jó „lecke” arra, hogy megtanuljon bízni. Várja ki, milyen kockát dob most önnek a sors.
Halak
Kedden kiderülhet, hogy valaki, aki önnek sem közömbös, nagyon jó véleménnyel van önről. Ez akár egy kezdődő barátság vagy szerelem első lépése is lehet. Most csak arra figyeljen, hogy ne akarjon túl gyorsan haladni.
