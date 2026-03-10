Erre a csillagjegyre különösen vigyázz a Hold

2026. március 10-én van egy csillagjegy, akikre különösen vigyázz a Hold. A fényszögek is kedvezők a rákoknak, így igazán hatékony lehet.

A Hold egy csillagjegy számára különös védelmet biztosít. / Fotó: Billion Photos / Shutterstock

A Hold egy csillagjegy számára különös védelmet biztosít

Kos

Kedden a Plútó kedvező fényszöge hat önre. Ez nem egy könnyed vagy feszültségmentes energia, de mindenképpen nagy segítségére lesz. Megmutathatja például, mi az, ami működik az életében, és mi az, amitől jobb lenne megszabadulnia, vagy amin változtatnia kellene.

Bika

Ez a kedd tökéletes lenne arra, hogy kimondja azt, amire rájött, illetve amit már összerakott a fejben. Megkönnyebbülhet, ha kimondja. Ráadásul a másik félnek is lehetőséget ad arra, hogy a saját nézeteit megossza önnel. Ebből egy igazán jó beszélgetés kerekedhet.

Ikrek

Ha tanuláson, képzésen vagy állásváltoztatáson gondolkodik, akkor itt az ideje lépéseket tennie. Ne várjon tovább! Az égi folyamatok kedveznek minden ilyen témának. Kérhet ötletet vagy tanácsot olyan emberektől, akik tapasztaltabbak önnél.

Rák

Egész nap „vigyáz” önre a Hold és a kedvező fényszögek, vagyis igazán hatékony lehet. Ugyanakkor jó lenne, ha jutna ideje pihenésre és feltöltődésre is. Holnap a Jupiter előreindul a jegyében, így nagy dolgok vannak készülőben.

Oroszlán

Ha döntésekről van szó, ma elsősorban a megérzéseire hallgasson. Most minden egy irányba mutat – persze csak akkor, ha nyitott a jelekre, és képes olvasni is bennük. Egy baráti beszélgetés is nagyon sokat jelenthet.

Szűz

Kedden kedvező fényszögek hatnak önre. Ez nagyszerű lehetőséget ad arra, hogy két lábbal a földön maradjon, és racionálisan számoljon. Nemcsak a pénzügyeivel kapcsolatban érdemes most tisztán látnia…

Mérleg

Kedden kettős érzések lehetnek önben egy helyzettel kapcsolatban. Az egyik része azt mondja: igen, tegye meg a legfontosabb lépéseket. A másik viszont visszatartaná, és óvatosságra inti. Nem lesz könnyű dönteni… Az intuíciója azonban segíthet.

Skorpió

Ha valakinek elképesztő megérzései lehetnek kedden, az kétségtelenül ön. Lehet, hogy egy személlyel kapcsolatban jelez az intuíciója. Ha pedig emlékszik az álmára, mindenképpen írja fel magának, mert most üzenetet hozhat az univerzumból.