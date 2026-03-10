Záporok zavarják meg a tavaszias időt, erre érdemes felkészülni
Fátyolfelhő szűri a napsütést, de melegszik az idő, akár 19 fok is jöhet. Hamarosan záporok érkeznek.
A hőmérséklet tovább melegszik, de némi záporra is van kilátás.
Fátyolfelhő szűri a napsütést, zápor is lehetséges
Kedd: Időnként felhők takarhatják az eget, de hosszabb napos időszakokra is számíthatunk, eső nélkül. A délkeleti légmozgás továbbra is élénk lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 fok körül alakul.
Szerda: Kevés felhő mellett sok napsütés ígérkezik, csapadékra továbbra sem kell készülni. A délkeleti szél időnként megélénkülhet. A nappali felmelegedés 16–17 fokig erősödik.
Csütörtök: Változó felhőzet jellemzi a napot, és elszórtan egy-egy zápor is kialakulhat. A hőmérséklet délutánra megközelíti a 17 fokot, így továbbra is kellemesen tavaszias idő várható - írja a Köpönyeg.
Péntek: Többnyire gyengén felhős, napos időre számíthatunk, csapadék nélkül. A délkeleti szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. A délutáni órákban 14 és 19 fok közötti értékeket mérhetünk.
