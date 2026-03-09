Megtudtuk, ilyen idő vár ránk a héten

Marad a tavaszias idő. Szeles, de napos időre készülhetünk fel az új héten. Nem fogunk csalódni az időjárásban.

Tavaszias időjárásban lesz részünk / Fotó: Zwaddi / unsplash.com – Képünk illusztráció

Tavaszias időjárásban lesz részünk

Hétfő: Fátyolfelhők zavarják a márciusi napsütést, de ezekből sem alakul ki eső. A délkeleti szél többfelé megélénkül. Reggel 3, délután 14 fok körül alakul a hőmérséklet.

Kedd: Változóan felhős időre van kilátás, többórás napsütés mellett és eső nélkül. A délkeleti szél élénk marad. 15 fok körüli értékeket mérhetünk - írja a Köpönyeg.

Szerda: Ragyogó napsütés valószínű, esőre semmi esély. A délkeleti szél néha még megélénkül. 16-17 fok köré erősödik a nappali felmelegedés.

Csütörtök: Csak kevés magasszintű felhőzet zavarhatja a sok napsütést, eső nem lesz. 17 fok körüli igazi tavaszi időnk lesz.