Megtudtuk, ilyen idő vár ránk a héten

Tavaszias időjárásban lesz részünk. Ilyen időjárásra készülhetünk a héten.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.03.09. 06:00
időjárás tavaszias szél tavaszias időjárás

Marad a tavaszias idő. Szeles, de napos időre készülhetünk fel az új héten. Nem fogunk csalódni az időjárásban

Tavaszias időjárásban lesz részünk / Fotó: Zwaddi /  unsplash.com – Képünk illusztráció

Hétfő: Fátyolfelhők zavarják a márciusi napsütést, de ezekből sem alakul ki eső. A délkeleti szél többfelé megélénkül. Reggel 3, délután 14 fok körül alakul a hőmérséklet.

Kedd: Változóan felhős időre van kilátás, többórás napsütés mellett és eső nélkül. A délkeleti szél élénk marad. 15 fok körüli értékeket mérhetünk - írja a Köpönyeg.

Szerda: Ragyogó napsütés valószínű, esőre semmi esély. A délkeleti szél néha még megélénkül. 16-17 fok köré erősödik a nappali felmelegedés.

Csütörtök: Csak kevés magasszintű felhőzet zavarhatja a sok napsütést, eső nem lesz. 17 fok körüli igazi tavaszi időnk lesz.

 

