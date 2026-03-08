A Nagy Duett: íme a 4. adás legemlékezetesebb pillanatai - Galéria
Nehogy erről lemaradj. Felidézzük ezzel a galériával A Nagy Duett 4. adását.
Véget ért A Nagy Duett 4. adása, ami tele volt emlékezetes pillanatokkal, de persze lélegzetelállító produkciókat is láthattunk, ami nem meglepő, mivel minden versenyzőpáros odatette magát: a továbbjutás volt a cél, mindenki izgult.
Az adás ráadásul különleges volt, mivel plusz két produkciót is kaptak a tévénézők. A versenyző párosok két csapatba rendeződve előadtak egy-egy plusz produkciót, amiért plusz pontokat is kaptak.
Íme galériánk A Nagy Duett 4. adásának legemlékezetesebb pillanatairól:
