A Nagy Duett: íme a 4. adás legemlékezetesebb pillanatai - Galéria

Nehogy erről lemaradj. Felidézzük ezzel a galériával A Nagy Duett 4. adását.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.03.08. 22:51
a nagy duett TV2 galéria

Véget ért A Nagy Duett 4. adása, ami tele volt emlékezetes pillanatokkal, de persze lélegzetelállító produkciókat is láthattunk, ami nem meglepő, mivel minden versenyzőpáros odatette magát: a továbbjutás volt a cél, mindenki izgult. 

Felidézzük ezzel a galériával A Nagy Duett 4. adását. / Fotó: MATE KRISZTIAN

Az adás ráadásul különleges volt, mivel plusz két produkciót is kaptak a tévénézők. A versenyző párosok két csapatba rendeződve előadtak egy-egy plusz produkciót, amiért plusz pontokat is kaptak.

Íme galériánk A Nagy Duett 4. adásának legemlékezetesebb pillanatairól:

