Édesapja elszólta magát, nem hosszabbítanak a Liverpool sztárjával

A címvédő Liverpool a gyenge bajnoki szereplés ellenére foggal-körömmel próbálja megtartani kulcsjátékosait. Néhány nappal ezelőtt Ryan Gravenberch új szerződést írt alá a Vörösökkel, a szurkolók pedig már azt követelik, hogy Szoboszlai Dominik legyen a következő, akivel hosszabbít a klub. Nemcsak a magyar középpályás jövője miatt aggódnak azonban a drukkerek: Alexis Mac Allister ugyan 2028-ig érvényes szerződéssel rendelkezik a Poolnál, édesapja szerint viszont nem fog sor kerülni a hosszabbításra.

Szoboszlai Dominiknak (jobbra) és Alexis Mac Allister 2028-ig van érvényes szerződése a Liverpoollal (Fotó: SOPA Images)

Az argentin világbajnok játékos édesapja és egyben ügynöke, Carlos Mac Allister is megszólalt – éppen annak a WinWinnek, amelynek néhány hete Marco Rossi szövetségi kapitány is nagy port kavaró nyilatkozatot adott arról, hogy Szoboszlai Dominik gyerekkori álma a Real Madridban játszani.

Jelenleg nem állunk tárgyalásban a Liverpoollal a szerződés meghosszabbításáról

– jelentette ki az apuka, ugyanakkor hozzátette: fia nagyon jól érzi magát a Vörösöknél.

Mac Allister már nyáron távozhat Liverpoolból

A footballinsider247.com sportlap cikkében Keith Wyness, az Everton, az Aston Villa és az Aberdeen korábbi vezérigazgatója is beszélt az argentin játékos helyzetéről. A szakember szerint a nyári átigazolási időszakban nem a magyar válogatott csapatkapitánya lesz a Real Madrid első számú célpontja, hanem egy másik liverpooli középpályás, Alexis Mac Allister.