Édesapja elszólta magát, nem hosszabbítanak a Liverpool sztárjával
Akár már most búcsút inthetnek a Vörösök az argentin világbajnoknak. Alexis Mac Allister egyelőre nem kapott új szerződést a Liverpooltól, édesapja szerint pedig erre nem is fog sor kerülni.
A címvédő Liverpool a gyenge bajnoki szereplés ellenére foggal-körömmel próbálja megtartani kulcsjátékosait. Néhány nappal ezelőtt Ryan Gravenberch új szerződést írt alá a Vörösökkel, a szurkolók pedig már azt követelik, hogy Szoboszlai Dominik legyen a következő, akivel hosszabbít a klub. Nemcsak a magyar középpályás jövője miatt aggódnak azonban a drukkerek: Alexis Mac Allister ugyan 2028-ig érvényes szerződéssel rendelkezik a Poolnál, édesapja szerint viszont nem fog sor kerülni a hosszabbításra.
Az argentin világbajnok játékos édesapja és egyben ügynöke, Carlos Mac Allister is megszólalt – éppen annak a WinWinnek, amelynek néhány hete Marco Rossi szövetségi kapitány is nagy port kavaró nyilatkozatot adott arról, hogy Szoboszlai Dominik gyerekkori álma a Real Madridban játszani.
Jelenleg nem állunk tárgyalásban a Liverpoollal a szerződés meghosszabbításáról
– jelentette ki az apuka, ugyanakkor hozzátette: fia nagyon jól érzi magát a Vörösöknél.
Mac Allister már nyáron távozhat Liverpoolból
A footballinsider247.com sportlap cikkében Keith Wyness, az Everton, az Aston Villa és az Aberdeen korábbi vezérigazgatója is beszélt az argentin játékos helyzetéről. A szakember szerint a nyári átigazolási időszakban nem a magyar válogatott csapatkapitánya lesz a Real Madrid első számú célpontja, hanem egy másik liverpooli középpályás, Alexis Mac Allister.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre