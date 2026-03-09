Arne Slotnak elege lett, máris keresi a népszerű liverpooli csatár utódját

Francia sajtóértesülések szerint a Liverpool az egyike annak a három csapatnak, amely Eli Junior Kroupiért érdeklődik. A francia U21-es csatár 2025-ben 12 millió fontért csatlakozott a Bournemouthhoz, ahol 24 bajnoki meccsen nyolc gólt szerzett, és csapata akár 80 millió fontot is kérhet érte. Cody Gakpo helyére érkezhet.

Cody Gakpo utódját keresi a Liverpool Fotó: Catherine Ivill - AMA

Kroupi sokoldalú támadó, játszhat középen, de bal oldali csatárként vagy bal szélsőként is bevethető, ahogyan azt gyakran a Lorientban tette. Tavaly a francia csapat tagjaként 22 gólt szerzett a másodosztályban, és nagyban hozzájárult a feljutáshoz. A Daily Star úgy véli, a sokoldalúsága keltette fel a liverpooli edző, Arne Slot figyelmét, aki Cody Gakpo helyére vinné a bal oldalra.

A Telefoot szerint a Real Madrid és a Paris Saint-Germain is érdeklődik a 19 éves játékos iránt. Ugyanezen lapnak nyilatkozva a csatár elárulta, sztárcsapatokban szeretne játszani.

„Arról álmodtam, hogy megnyerem az Aranylabdát, hogy a világ legnagyobb klubjaiban játszom, de ezek már nem igazán álmok, inkább célok, mert tudom, hogy megvalósíthatom őket" - fogalmazott Kroupi.

Cody Gakpo 2030-ig írt alá

Gakpo a mostani idényben 26 bajnoki meccsen hat gólt szerzett, és három gólpasszt adott. 2025 augusztusában öt évvel meghosszabbította szerződését a Liverpoollal. A holland támadó 2023 januárjában érkezett a PSV Eindhoven-től, de úgy fest Slot idén nem elégedett vele, sajtóhírek szerint az utódját keresi.