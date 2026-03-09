Arne Slotnak elege lett, máris keresi a népszerű liverpooli csatár utódját
Még véget sem ért a 2025/26-os idény, de a Liverpool edzője, Arne Slot máris erősítésen töri a fejét. Sajtóhírek szerint kiszemelte Cody Gakpo utódját.
Francia sajtóértesülések szerint a Liverpool az egyike annak a három csapatnak, amely Eli Junior Kroupiért érdeklődik. A francia U21-es csatár 2025-ben 12 millió fontért csatlakozott a Bournemouthhoz, ahol 24 bajnoki meccsen nyolc gólt szerzett, és csapata akár 80 millió fontot is kérhet érte. Cody Gakpo helyére érkezhet.
Kroupi sokoldalú támadó, játszhat középen, de bal oldali csatárként vagy bal szélsőként is bevethető, ahogyan azt gyakran a Lorientban tette. Tavaly a francia csapat tagjaként 22 gólt szerzett a másodosztályban, és nagyban hozzájárult a feljutáshoz. A Daily Star úgy véli, a sokoldalúsága keltette fel a liverpooli edző, Arne Slot figyelmét, aki Cody Gakpo helyére vinné a bal oldalra.
A Telefoot szerint a Real Madrid és a Paris Saint-Germain is érdeklődik a 19 éves játékos iránt. Ugyanezen lapnak nyilatkozva a csatár elárulta, sztárcsapatokban szeretne játszani.
„Arról álmodtam, hogy megnyerem az Aranylabdát, hogy a világ legnagyobb klubjaiban játszom, de ezek már nem igazán álmok, inkább célok, mert tudom, hogy megvalósíthatom őket" - fogalmazott Kroupi.
Cody Gakpo 2030-ig írt alá
Gakpo a mostani idényben 26 bajnoki meccsen hat gólt szerzett, és három gólpasszt adott. 2025 augusztusában öt évvel meghosszabbította szerződését a Liverpoollal. A holland támadó 2023 januárjában érkezett a PSV Eindhoven-től, de úgy fest Slot idén nem elégedett vele, sajtóhírek szerint az utódját keresi.
