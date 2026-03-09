Arne Slot bepöccent, amikor Szoboszlairól és Kerkezről kérdezték

Kedden kezdődnek a nyolcaddöntő párharcai a Bajnokok Ligájában, az első összecsapáson Sallai Roland csapata, a Galatasaray a Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpoolt fogadja. Hétfőn este, a Galatasaray-Liverpool meccs előtt az angol csapat sajtótájékoztatót tartott, Arne Slot vezetőedző mindkét magyar játékosáról szót ejtett. A holland szakembert Szoboszlai kapcsán arról kérdezték, hogy ismét jobb hátvédként számol-e vele? Kicsit bepöccent, úgy tűnik, már unja a kérdést.

A Galatasaray-Liverpool meccs lesz Slot 100. mérkőzése az angol csapat kispadján Fotó: Michael Regan

Voltál már menedzser? Nem. Én 5 vagy 6 különböző játékost használtam ezen a poszton, Szoboszlai az egyik közülük, aki a középpályán is jól játszott. Ha Domot jobbhátvédként játszatom, az azért van, mert ő a legjobb erre a posztra, nem azért, mert nincs más lehetőségünk. Minél több játékos áll rendelkezésre, annál jobb

- fogalmazott kissé ingerülten Slot, akit arról is megkérdeztek, hogy Kerkez Milos vagy Andy Robertson kap-e szerepet a védelemben?

"Robertson jól játszott, Milos is. Mindketten sok jó mérkőzésen vannak túl, nekem pedig döntést kell hoznom, és holnap meglátjátok, hogy mi lesz az" - titokzatoskodott Slot.

A Galatasaray-Liverpool meccsen Slot jubilál

Arne Slotnak a keddi lesz a 100. mérkőzése a Liverpool kispadján.

Nagyon büszke vagyok arra, hogy az LFC menedzsere lehetek, és hogy ez a 100. mérkőzésem. Nem rossz eredmény, még ha néha más érzésünk is van! De mint mindig, a játékosokról van szó, igyekszem ugyanúgy felkészíteni őket, mint az előző 99 mérkőzésre, nekik kell teljesíteniük. Szerencsés vagyok, hogy ilyen jó csapatom van. Bízom benne, hogy ezek a játékosok a Liverpool csapatának szintjén fognak teljesíteni a Galatasaray ellen

- mondta Slot, akit a Liverpool Echo idézett.

A Galatasaray-Liverpool BL-nyolcaddöntő párharc első meccsét kedden 18:45-kor játsszák.