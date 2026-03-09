RETRO RÁDIÓ

15 éves akadémista halt meg a hétvégi tragédiában - szívszorító videó készült a helyszínen

Összeesett a meccsen és az életét már nem tudták megmenteni. Tragikus körülmények közt hunyt el a 15 éves focista, Amelia Aplin.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.09. 18:20
gyász tragédia akadémia

Teljesen váratlanul összeesett a hétvégi mérkőzésen és nem sokkal később elhunyt az angliai Oxford United egyik, mindössze 15 éves akadémistája. Amelia Aplin a klub lánycsapatában lépett pályára szombaton a rivális Fulham elleni találkozón, amikor a tragédia történt.

Gyász: Amelia Aplin
Tragikus körülmények közt hunyt el a 15 éves focista, Amelia Aplin Fotó:  unsplash (illusztráció)

Elhunyt Amelia Aplin

Mély szomorúsággal közöljük 15 éves akadémiai játékosunk, Amelia Aplin halálát. Amelia a Fulham elleni leánymérkőzésen esett össze a klub horspathi edzőközpontjában

– idézi az Oxford United közleményét a Mirror. A 15 éves lány életéért a klub orvosi személyzete és a helyszínre riasztott mentőszolgálat munkatársai is hiába küzdöttek, már nem tudták megmenteni. A klub – amelynek minden tagja őszinte részvétét fejezte ki – támogatást nyújt Amelia Aplin családjának, csapattársának és edzőjének, akiket a tragédia sújtott.

Az ellenfél Fulham FC lánycsapatának tagjait is megdöbbentett a hír, hogy a pályán összeesett akadémista életét már nem tudták megmenteni.

A tragédia helyszíne szívszorító látványt nyújt, rengeteg virágcsokrot és egy labdát is elhelyeztek a pálya mellett, ahová Amelia mezét és egy szurkolói sálat is kifüggesztettek.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu