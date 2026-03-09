15 éves akadémista halt meg a hétvégi tragédiában - szívszorító videó készült a helyszínen
Összeesett a meccsen és az életét már nem tudták megmenteni. Tragikus körülmények közt hunyt el a 15 éves focista, Amelia Aplin.
Teljesen váratlanul összeesett a hétvégi mérkőzésen és nem sokkal később elhunyt az angliai Oxford United egyik, mindössze 15 éves akadémistája. Amelia Aplin a klub lánycsapatában lépett pályára szombaton a rivális Fulham elleni találkozón, amikor a tragédia történt.
Elhunyt Amelia Aplin
Mély szomorúsággal közöljük 15 éves akadémiai játékosunk, Amelia Aplin halálát. Amelia a Fulham elleni leánymérkőzésen esett össze a klub horspathi edzőközpontjában
– idézi az Oxford United közleményét a Mirror. A 15 éves lány életéért a klub orvosi személyzete és a helyszínre riasztott mentőszolgálat munkatársai is hiába küzdöttek, már nem tudták megmenteni. A klub – amelynek minden tagja őszinte részvétét fejezte ki – támogatást nyújt Amelia Aplin családjának, csapattársának és edzőjének, akiket a tragédia sújtott.
Az ellenfél Fulham FC lánycsapatának tagjait is megdöbbentett a hír, hogy a pályán összeesett akadémista életét már nem tudták megmenteni.
A tragédia helyszíne szívszorító látványt nyújt, rengeteg virágcsokrot és egy labdát is elhelyeztek a pálya mellett, ahová Amelia mezét és egy szurkolói sálat is kifüggesztettek.
