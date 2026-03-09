Edzés közben kapták le Kim Kardashiant, a mellei közé folyt az izzadság

Kim Kardashian még 45 évesen is hihetetlenül szexi. A sztár új kollekcióját mutatja be követőinek, a ruhák bemutatásához pedig egy érzéki fotózáson vesz részt.

Kim Kardashian bomba formában van Fotó: Full Picture Agency via AFP

Kim Kardashian izzadtan pózol a kameráknak

A világhírű sztár, aki a Skims márka tulajdonosa, a márka, amely alakformáló ruháiról, fehérneműiről és fürdőruháiról vált világszerte ismertté és újabb nagy dobásra készül. A híresség a saját Instagram-oldalán lepte meg rajongóit a nagy bejelentéssel: a Skims most összefogott a Nike-val, hogy egy exkluzív sportkollekciót hozzanak létre

Az amerikai bombázó saját maga modellezi a ruhákat, egy szobabicikliz izzadva mutatja be a feszes sportruha előnyeit. Kim Kardashian nem fogja vissza magát, bátran pózol a hihetetlenül feszes ruhákban, a sportmelltartó pedig alig takarja el a gömbölyű idomait.

A gyönyörű milliárdos megmutatta, hogy még súlyzózás közben is ellenállhatatlan, a sportruhák pedig tökéletesen rásimulnak az alakjára, nem sokat hagyva a képzeletre.

A bejelentés máris hatalmas visszhangot váltott ki a közösségi médiában, ahol a rajongók izgatottan várják, hogy március 12-én megvehessék a ruhadarabokat.