Kitálalt a bennfentes: Lewis Hamilton és Kim Kardashian "szeretnének szintet lépni"

Lewis Hamilton és Kim Kardashian egyelőre meg nem erősített kapcsolata felkavarta az állóvizet mind Hollywoodban, mind a Forma-1 berkein belül. A hétszeres F1-es világbajnokot és a SKIMS alapítóját először egy brit luxusromantikázáson kapták lencsevégre, majd jött a Super Bowl, ahol milliók szeme láttára élvezték egymás társaságát. Habár a Ferrari pilótáját ezt követően megkérdezték kapcsolatáról, ő közölte, nem hajlandó nyilatkozni magánéletéről. Most azonban, egy hozzájuk közel álló forrás elárulta: valami igenis alakulóban van köztük.

Lewis Hamilton és Kim Kardashian kapcsolata nemsokára szintet léphet. Fotó: NurPhoto

Kiderült: ez van Lewis Hamilton és Kim Kardashian között

Kim és Lewis kapcsolata nagyon intenzív. Mindketten szeretnének szintet lépni, minél több időt együtt tölteni a F1-es szezonnyitó előtt

- vallotta be a bennfentes hozzátéve, a Kardashian-klán tagja pontosan tudja, kivel is kavar:

Kim tisztában van vele, hogy a szórakoztatóipar és sportvilág egyik legnagyobb sztárjával jár, de azt is tudja, ez Lewis vonzerejének a része. Olyan férfit akar, aki kihívást jelent számára. Nem egy "papucs típusú" pasit keres maga mellé, akit megijeszt a hírneve. Arról nem is beszélve, oka van annak, hogy Lewis megannyi gyönyörű nővel randizott korábban. Nagyon sármos, nagyon magabiztos és nagyon jó az ágyban. Ez a kombináció Kim számára olyan, mint a kriptonit. Egyszerűen a fellegekben jár

- közölte kiemelve, a SKIMS alapítója rég vállalt fel valakit a nyilvánosság előtt és ennek oka volt. Az, hogy mostanában nem volt egy állandó férfi sem az életében egészen a Ferrari versenyzőjéig, írja a Heatworld.



