Romantikus: Nyilvánosan is egy párt alkot Kim Kardashian és Lewis Hamilton

Kim Kardashian és Lewis Hamilton először jelentek meg a nyilvánosság előtt egy párként. A sztárpár a Super Bowl közben egymás mellett ült, a romantikus hangulat pedig letagadhatatlan volt.

Romantikus pillanat közben kapták el Kim Kardashiant és Lewis Hamiltont Fotó: NurPhoto

Kiderült, miről beszélgetett Kim Kardashian és Lewis Hamilton

A 45 éves valóságshow-sztárt és a 41 éves brit Forma–1-es pilótát a Seattle Seahawks és a New England Patriots mérkőzésén kapták lencsevégre. A sportesemény alatt sok tekintet szegeződött rájuk, hiszen ez volt az első alkalom, hogy párként jelentek meg nyilvánosan. A sasszemű nézők a közvetítés során gyorsan ki is szúrták őket a képernyőn.

Egy szájról olvasó szakértő azt is elárulta, miről beszélhettek a sztárok. A szakértő elmondása szerint a sportoló látszólag megígérte Kim Kardashiannek, hogy hamarosan találkozhat a családjával.

Nicola Hickling szakértő, a LipReader alapítója szerint a sportoló az édesanyjáról beszélt az újdonsült párjának és elmondta neki, hogy hamarosan találkozhatnak egymással.

Nem, nem viszem el az összes nőt anyukámhoz, úgy értem, hogy egyszer majd találkozni fogsz vele, nagyon izgatott, hogy láthat téged

A közzétett videóban látszik, hogy ezután Kim látszólag kényelmetlenül fészkelődött a székében, és eltakarta az arcát, mielőtt egy egyszerű okéval válaszolt. Eközben Judi James testbeszéd szakértő elárulta, Kim testbeszéde flörtölést sugall. A nő erősen koncentrál párjára, miközben a sportoló beszél, majd hátradőlve figyeli a szerelme vonásait.

Lewis Hamilton mosolyogva beszélgetett új párjával, ami azt jelzi, hogy jól esik neki a nő flörtölése. A nyilvános szereplés azután történt, hogy Kim a múlt héten az Egyesült Királyságba repült, hogy egy romantikus hétvégét töltsön a sportolóval. Kim és Lewis Hamilton már hosszú évek óta barátok, de most már romantikus területre lépett a kapcsolatuk - írja a DailyMail.