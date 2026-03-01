Márciusi pénzhoroszkóp: ezekre a csillagjegyekre vár bőséges gazdagság

Márciusban besűrűsödnek az égi események. Lesz telihold, majd holdfogyatkozás is. 11-én a Jupiter, a nagy szerencse bolygója előreindul, és meghozza a pénzügyi szerencsét. Íme a Márciusi pénzhoroszkóp, amit az Astronet állított össze.

Ezt mondja a márciusi pénzhoroszkóp / Fotó: Freepik - illusztráció

Márciusi pénzhoroszkóp: ezek a csillagjegyek örülhetnek több pénznek

Kos

Március elején a Mars belép a Halak jegyébe, és befelé fordítja az energiáidat. A Vénusz is belép a jegyedbe 6-án, és találkozik a Szaturnusszal, majd a Nap is átlép a jegyedbe. Ez így együttesen az elköteleződés energiája. Nem feltétlenül kapcsolati értelemben, inkább önmagad felé. Pontosan tudod majd, merre kell lépned, ha változtatni szeretnél. Amikor a Jupiter előreindul, megvilágítja előtted a lehetőségeket. Kitartásra még szükséged lesz, de a Kos hava március 20-tól elhozza a kézzelfogható sikereket is.

Bika

Ez a hónap a kapcsolatokról és a hosszú távú célokról szól. Mit jelent számodra az, hogy valahová tartozol? Összhangban vannak a céljaitok? Kikkel tartasz igazán egy irányba? Milyen értékeket követsz? A hónap közepe új célokat hoz be az életedbe, de csak akkor, ha elengeded a régit. A hónap végén a Vénusz belép a Bikába, és újra igazán magadra találsz. A Vénusz a pénz bolygója is: innentől anyagi fellendülés vár rád!

Ikrek

A Mars a hónap legelején belép a Halakba, és hatalmas lendületet ad a karrierednek. A Szűz holdfogyatkozás az otthonra, családra vagy érzelmi alapokra irányítja a figyelmet. Hogyan találod meg az egyensúlyt? Ahogy telnek a napok, mélyebb tisztánlátás érkezik, és megteremted a harmóniát. Március 11-én a Jupiter, a nagy szerencse bolygója előre indul, és nagy szerencsét hoz a pénzügyekben is.

Rák

Márciusban felgyorsulnak az események. A Szűz holdfogyatkozás a kommunikáció, beszélgetések és valóságértelmezés területét aktiválja. Valami világossá válik. Lehet, hogy meghallasz valamit – vagy végre kimondasz valamit. Egy ponton rájössz: amit most már tudsz, azt nem lehet nem tudni… De ez fel is szabadít. Március 11-én a Jupiter ismét lendületet kap a jegyedben: ez egy nagyon szerencsés periódust nyit meg a számodra.