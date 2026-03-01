Márciusi pénzhoroszkóp: ezekre a csillagjegyekre vár bőséges gazdagság
Bőség érkezik néhányunk életébe. Pluszpénzre is számíthat egy-két csillagjegy. Ezt mondja a márciusi pénzhoroszkóp.
Márciusban besűrűsödnek az égi események. Lesz telihold, majd holdfogyatkozás is. 11-én a Jupiter, a nagy szerencse bolygója előreindul, és meghozza a pénzügyi szerencsét. Íme a Márciusi pénzhoroszkóp, amit az Astronet állított össze.
Márciusi pénzhoroszkóp: ezek a csillagjegyek örülhetnek több pénznek
Kos
Március elején a Mars belép a Halak jegyébe, és befelé fordítja az energiáidat. A Vénusz is belép a jegyedbe 6-án, és találkozik a Szaturnusszal, majd a Nap is átlép a jegyedbe. Ez így együttesen az elköteleződés energiája. Nem feltétlenül kapcsolati értelemben, inkább önmagad felé. Pontosan tudod majd, merre kell lépned, ha változtatni szeretnél. Amikor a Jupiter előreindul, megvilágítja előtted a lehetőségeket. Kitartásra még szükséged lesz, de a Kos hava március 20-tól elhozza a kézzelfogható sikereket is.
Bika
Ez a hónap a kapcsolatokról és a hosszú távú célokról szól. Mit jelent számodra az, hogy valahová tartozol? Összhangban vannak a céljaitok? Kikkel tartasz igazán egy irányba? Milyen értékeket követsz? A hónap közepe új célokat hoz be az életedbe, de csak akkor, ha elengeded a régit. A hónap végén a Vénusz belép a Bikába, és újra igazán magadra találsz. A Vénusz a pénz bolygója is: innentől anyagi fellendülés vár rád!
Ikrek
A Mars a hónap legelején belép a Halakba, és hatalmas lendületet ad a karrierednek. A Szűz holdfogyatkozás az otthonra, családra vagy érzelmi alapokra irányítja a figyelmet. Hogyan találod meg az egyensúlyt? Ahogy telnek a napok, mélyebb tisztánlátás érkezik, és megteremted a harmóniát. Március 11-én a Jupiter, a nagy szerencse bolygója előre indul, és nagy szerencsét hoz a pénzügyekben is.
Rák
Márciusban felgyorsulnak az események. A Szűz holdfogyatkozás a kommunikáció, beszélgetések és valóságértelmezés területét aktiválja. Valami világossá válik. Lehet, hogy meghallasz valamit – vagy végre kimondasz valamit. Egy ponton rájössz: amit most már tudsz, azt nem lehet nem tudni… De ez fel is szabadít. Március 11-én a Jupiter ismét lendületet kap a jegyedben: ez egy nagyon szerencsés periódust nyit meg a számodra.
Oroszlán
A Szűz holdfogyatkozás a pénzügyek, önértékelés és erőforrások területét aktiválja, és nagyon értékes felismeréseket jelez, merre érdemes haladnod a jövőben. A Halak energiája befelé húz, és arra kér, nézd meg, mit osztasz meg másokkal, mit tartasz vissza, és miért. Ahogy közeledik a Kos hava, újra kitágul a perspektívád, és megérkeznek a szerencse energiái. Anyagiakban ez nagy áttöréshez vezet.
Szűz
Március 3-án telihold és holdfogyatkozás lesz a Szűz jegyében. Ez tehát a te holdfogyatkozásod, ami az identitásodra irányítja a fényt. Most tisztábban látod magad, talán egy teljesen új szemszögből. A Jupiter előreindul március 11-én – érkeznek az első igazán biztató jelek, hogy igazad volt, és jó úton jársz. A Kos havára leföldeltebbnek és céltudatosabbnak érzed magad. Ez meghozza a valódi sikert és pénzügyi áttörést számodra.
Mérleg
Március csendesen, de jelentőségteljesen indul. A Szűz holdfogyatkozás lezárásra, pihenésre és tudattalan minták felismerésére hív. Ez finoman mutatkozhat meg: makacs fáradtságban, váratlanul felbukkanó érzésekben vagy annak felismerésében, hogy valami már véget ért benned. Ahogy halad a hónap, az égi folyamatok tisztulást hoznak számodra, érezni fogod, mi az, ami épít téged, és mi az, ami nem. Március 11-én a Jupiter előreindulásával fokozatosan megszűnnek az akadályok, és innentől a bőség energiái erősödnek fel az életedben. Ez nagy felemelkedést, jó híreket hoz a pénzügyekben.
Skorpió
Március újraéleszt benned valamit, ami talán eddig „csendben” volt, és a háttérbe szorítottad. A Szűzben létrejövő holdfogyatkozás a barátságok, együttműködések és jövőbeli tervek területét aktiválja. Észreveheted, hogy finoman, de biztosan változik az irány. Most elérsz oda, hogy konkrét dolgokat akarsz tenni a jóllétedért. Az égi folyamatok támogatnak ebben, a Halak energiája a kreativitást és a bőség energiáit hozza az életedbe. Ezeket a nagyon termékeny energiákat aztán a Kos Nap idején meg is tudod valósítani, innentől felgyorsul a pénz áramlása is.
Nyilas
Az égi folyamatok szerint rendbe kell tenned egy kicsit a lelkedet, az érzéseidet, hogy aztán biztos alapokra építkezhess, és újból előre és kifelé figyelhess. Amikor a Jupiter, az uralkodó bolygód előreindul, az neked egy nagyon szerencsés fordulópont, onnantól kiderül, hogy a legtöbb kétely, bizonytalanság idejétmúlt. A Jupiter szerencsét hoz, de olyat, ami abszolút kiérdemelt, amiért már megdolgoztál korábban: most learathatod a gyümölcsöket.
Bak
Ne sürgesd magad, és ne hagyd, hogy sürgessenek munkahelyi ügyekben. A Kos Szaturnusz azt jelzi, hogy időnként úgy érezheted, sürgetnek a körülmények, de ez nem igaz, a Neptunusz együttállása kelti ezt az érzést. Nem látsz tisztán, és a Halakban járó bolygók zavaros helyzeteket teremtenek a hónap elején. Nagyon jó hír neked, hogy a Jupiter március 11-én előreindul. Innentől kitisztul a horizont, és végre ismét tudsz tervezni. A pénzügyek innentől fellendülnek.
Vízöntő
Önértékelés és erőforrások: ezek kerülnek most fókuszba. A Halak energiák idején még sok a ködös és bizonytalan tényező, ami téged is elbizonytalaníthat. Higgy magadban, a képességeidben! Amikor máshogy értékeled magad, minden átrendeződik körülötted. Március 11-én előreindul a Jupiter, és ezt mutatja meg neked. Innentől olyan pénzek is megérkezhetnek hozzád, amikről már talán le is mondtál. Váratlan forrásból is jöhet pénz.
Halak
Ez egy nagyon meghatározó időszak számodra. A Mars március 2-án belép a jegyedbe, és hatalmas lendületet ad. Belső fordulópont jön, mintha azt mondanád: „Most én jövök.” Március arra emlékeztet, hogy az érzékenységed nem gyengeség – inkább a határok hiánya volt az. És amikor ezt megérted, a változás is elkezdődik. A Jupiter előreindulásával egészen konkrét formát ölt ez a folyamat: pénzt nyerhetsz, fizetésemelést kaphatsz, vagy nagyon előnyös üzletet köthetsz.
