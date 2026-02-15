Hold belép a Vízöntőbe, ilyen hatással lesz a csillagjegyekre
Ezt ígérik a csillagok vasárnapra. A Hold belép a Vízöntőbe és ilyen hatással lesz a csillagjegyekre.
2026. február 15-én fordulatot vesznek az égi események. Lesz, akiknek kedvezni fog, másoknak ki kell tartaniuk, hogy átvészeljék a rossz időt. Hold belép a Vízöntőbe és ilyen hatással lesz a csillagjegyekre.
Hold belép a Vízöntőbe, ilyen hatással lesz a csillagjegyekre
Kos
Vasárnap a gondok tovatűnnek, és vidám hangulat köszönthet önre. Nemcsak egy jó hír dobhatja fel a napját, hanem egy szeretett személy közelsége is. Használja ki a kellemes perceket, és igyekezzen minél többet kihozni a mai lehetőségekből. Estére is érdemes programot szerveznie – ki tudja, milyen meglepetést tartogat még a nap!
Bika
Vasárnap őrizze meg a nyugalmát, még akkor is, ha valami kizökkentené az egyensúlyából. Utólag kiderülhet, hogy teljesen felesleges lett volna idegeskednie. A kulcsszó ma a türelem. Várja meg a megfelelő pillanatot, amikor higgadtan és fölösleges körök nélkül reagálhat az eseményekre.
Ikrek
Ma választania kell egy ígéretes lehetőség és a megszokott rutin között. A döntés nem lesz olyan egyszerű, mint elsőre gondolná. Az új út kockázatokat és bizonytalanságot rejt, míg a megszokott biztonságot és nyugalmat kínál. Gondolja végig, jelenleg melyik érték fontosabb az ön számára.
Rák
Ma a szavainak nagyobb súlya van, mint hinné. Az is komoly hatással lehet másokra, ha elmondja, miben hisz, hogyan látja a dolgokat. Még ha nem is mindenki ért egyet önnel, elérheti, hogy ráébredjenek: nem csak egyetlen nézőpont létezik.
Oroszlán
Ha hisz valamiben, álljon ki mellette akkor is, ha a környezetében nem mindenki osztja a véleményét. Ráadásul ma váratlan helyről érkezhet támogatás, ami megerősíti abban, hogy jó úton jár, és helyesen látja a dolgokat.
Szűz
A hozzáállása és a jelleme egyre több ember számára válik példává. Éppen ezért ma különösen fontos, mit mond és hogyan cselekszik. A viselkedése irányt mutathat másoknak – éljen ezzel a felelősséggel tudatosan.
Mérleg
Ha a közelmúltban valami nem sikerült, vagy nem volt lehetősége belekezdeni, most itt a második esély. Ideje lépnie vagy akár nagyot ugrania. Kezdjen bele bátran abba, amit eddig halogatott – vállalkozó szellemét most siker kísérheti.
Skorpió
Ma még ön is elérzékenyülhet, pedig általában nem szentimentális típus. A csillagok szép napot ígérnek: mély érzések és tartalmas beszélgetések várhatják. Használja ki ezt a különleges hangulatot, és engedje meg magának az érzelmi nyitottságot.
Nyilas
Kedvező a nap régi barátokkal való találkozásra. Ha még keresi a párját, az élet most az útjába sodorhat egy karizmatikus személyt, aki teljesen lenyűgözi a stílusával. A mai nap akár kellemes meglepetést is tartogathat az ön számára.
Bak
A Szaturnusz már a Kos jegyében jár, és kedvező fényszöget kap a Holdtól. Ma minden a megfelelő tempóban halad: nincs kapkodás, de az idő sem csúszik ki a kezéből. Ideális alkalom egy régi terv megvalósítására.
Vízöntő
A Hold belép a Vízöntőbe, ami játékos, kísérletező kedvet hozhat. A viccelődéssel azonban bánjon óvatosan, mert nem mindenki érti a humorát. Fontos, hogy ne bántson meg senkit. A kreatív próbálkozások viszont most kifejezetten hasznosak lehetnek, ha a fejlődést szolgálják.
Halak
A Halakban járó Vénusz hatására ma könnyebb egymásból kihozni a jót, sőt, akár a legjobbat is. Figyelje meg önmagát és a környezetét ebből a szempontból. Egy kis odafigyeléssel különösen harmonikus napban lehet része.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre