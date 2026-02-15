2026. február 15-én fordulatot vesznek az égi események. Lesz, akiknek kedvezni fog, másoknak ki kell tartaniuk, hogy átvészeljék a rossz időt. Hold belép a Vízöntőbe és ilyen hatással lesz a csillagjegyekre.

Hold belép a Vízöntőbe, ilyen hatással lesz a csillagjegyekre

Kos

Vasárnap a gondok tovatűnnek, és vidám hangulat köszönthet önre. Nemcsak egy jó hír dobhatja fel a napját, hanem egy szeretett személy közelsége is. Használja ki a kellemes perceket, és igyekezzen minél többet kihozni a mai lehetőségekből. Estére is érdemes programot szerveznie – ki tudja, milyen meglepetést tartogat még a nap!

Bika

Vasárnap őrizze meg a nyugalmát, még akkor is, ha valami kizökkentené az egyensúlyából. Utólag kiderülhet, hogy teljesen felesleges lett volna idegeskednie. A kulcsszó ma a türelem. Várja meg a megfelelő pillanatot, amikor higgadtan és fölösleges körök nélkül reagálhat az eseményekre.

Ikrek

Ma választania kell egy ígéretes lehetőség és a megszokott rutin között. A döntés nem lesz olyan egyszerű, mint elsőre gondolná. Az új út kockázatokat és bizonytalanságot rejt, míg a megszokott biztonságot és nyugalmat kínál. Gondolja végig, jelenleg melyik érték fontosabb az ön számára.

Rák

Ma a szavainak nagyobb súlya van, mint hinné. Az is komoly hatással lehet másokra, ha elmondja, miben hisz, hogyan látja a dolgokat. Még ha nem is mindenki ért egyet önnel, elérheti, hogy ráébredjenek: nem csak egyetlen nézőpont létezik.

Oroszlán

Ha hisz valamiben, álljon ki mellette akkor is, ha a környezetében nem mindenki osztja a véleményét. Ráadásul ma váratlan helyről érkezhet támogatás, ami megerősíti abban, hogy jó úton jár, és helyesen látja a dolgokat.

Szűz

A hozzáállása és a jelleme egyre több ember számára válik példává. Éppen ezért ma különösen fontos, mit mond és hogyan cselekszik. A viselkedése irányt mutathat másoknak – éljen ezzel a felelősséggel tudatosan.

Mérleg

Ha a közelmúltban valami nem sikerült, vagy nem volt lehetősége belekezdeni, most itt a második esély. Ideje lépnie vagy akár nagyot ugrania. Kezdjen bele bátran abba, amit eddig halogatott – vállalkozó szellemét most siker kísérheti.