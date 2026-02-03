RETRO RÁDIÓ

Horoszkóp: a Szűz Hold nekik add szerencsét kedden

Néhány csillagjegy pozitív napra számíthat kedden. Ezt mondja a keddi horoszkóp.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.02.03. 08:00
horoszkóp rák szűz hold

2026. február 3-án a csillagok több csillagjegy számára is pozitív energiát sugároznak. Tudd meg a horoszkópból, hogy milyen lesz a keddi napod. 

horoszkóp
Ezt mondja a horoszkóp kedden / Fotó: Freepik - illusztráció

Ezt mondja a horoszkóp kedden

Kos

Kedden szeretne valami hasznosat és látványosat csinálni, és most minden esélye megvan a sikerre. Megfigyelések szerint fogyó Szűz Holdnál lehet a leggyorsabban és leghatékonyabban takarítani. Ha van kedve, ezt is kipróbálhatja.

Bika

Kedden extra felelősség hárulhat önre. Ez lehet egy magánéleti feladat, de az is előfordulhat, hogy valamilyen munkahelyi téma jelent plusz kihívást. Igyekezzen jól teljesíteni, mert ebből olyan pozitív dolgok is kisülhetnek, amelyekre most még egyáltalán nem gondol.

Ikrek

Kedden nem mutatkoznak nehezítő fényszögek az égen, ami azt is jelenti, hogy szabad kezet kap. Arra használhatja a napot, amire szeretné. Érdemes élni a lehetőségekkel, mert a Hold a Szűz jegyében jár, és nagyon hatékonnyá teszi.

Rák

Kedden szerencsésnek mondhatja magát a munkaügyekben. Ön old meg elsőként egy olyan munkahelyi problémát, amelyben mások tehetetlenek. Ma érdemes a figyelme fókuszát a munkájára és a karrierjére helyeznie, mert nagy elismeréseket zsebelhet be.

Oroszlán

Ma nagyon jó lehet a hangulata. Egyre bizakodóbbá válhat, amire minden oka meg is van. Érezhetően elindulnak a pozitív változások az életében. Akár már ma olyan lehetőséget is kaphat, amelyet kár lenne visszautasítani. Legyen nyitott.

Szűz

Kedden a Hold az ön jegyében jár, fényszögek nélkül. Nagyszerű a fellépése, és ügyesen, határozottan képviseli az álláspontját. Ma valóban sokat léphet előre, főként azokban az ügyekben, amelyek hosszabb ideje húzódnak. Szinte biztosan pontot tehet valamelyik dolog végére.

Mérleg

Igazán elemében van. Szinte elég csak gondolnia valamire, és az máris teljesül, ezért érdemes a pozitív gondolkodásra hangolódnia. A legtöbbet a hálával érheti el, és azzal, ha másoknak is örömet és boldogságot kíván.

Skorpió

Most nagyon kiegyensúlyozott, és ezt a környezete is érzi. Mindenki kedves és segítőkész önnel, sokszor még ki sem kell mondania a kérését, a többiek máris teljesítik. Kedden igazán szépnek és harmonikusnak láthatja a világot maga körül.

Nyilas

Kedden úgy érezheti, hogy mindenki segíti, és a bolygók valóban kedveznek önnek. Könnyedén megtalálja a közös hangot másokkal, teljes a béke és a harmónia a környezetében. Mutassa ki háláját és szeretetét feléjük!

Bak

Ha bármilyen tárgyalása, megbeszélnivalója vagy egyeztetni valója van, mindenképpen érdemes mára időzítenie. Nemcsak magabiztos és megnyerő a fellépése, hanem a lehető legjobb szavakat is használja. Könnyedén és izgalmasan kommunikál, így biztosan levesz másokat a lábukról.

Vízöntő

A Nap az ön jegyében jár, a Hold a Szűzben, ennek hatására ismét bebizonyosodhat, hogy egy vitás kérdésben önnek volt igaza. Fontos azonban, hogy elegánsan nyerjen, és ne mutassa ki ezt nyíltan, még akkor sem, ha egy kis elégtételt érez.

Halak

Mindenki nagyon segítőkész önnel, és minden a vágyai szerint alakul. Az is lehetséges, hogy a szerencséje egészen konkrét formában mutatkozik meg: például nyerhet valamit, vagy ajándékba kaphat.

