Szem nem maradt szárazon – A Nagy Duett kiesőitől búcsúztunk

A Nagy Duett ötödik élő adásában sem volt hiány izgalomból, szenvedélyből és pláne humorból. Azonban mint mindig, most is fájdalmat döntést kellett meghoznia a zsűrinek: egy párostól búcsút kellett venniük.

Ők voltak A Nagy Duett kiesői

A végső körben Curtis és Judie, illetve Fekete Pákó és Komonyi Zsuzsi párosa maradtak bent az utolsó sorsolásban. A szoros verseny végül azonban Curtiséknek kedvezett.

Bár minden zsűri tag számára tetszett Zsuzsi és Pákó produkciója, úgy tűnik ez mégsem volt elég a továbbjutáshoz.

A Nagy Duett kiesőinek előadását itt nézheted vissza: