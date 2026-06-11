Meghan Markle influenszereket használ saját márkája népszerűsítésére – Kiakadtak a rajongók

Meghan Markle bármit tesz, az sosem jó, legalábbis a közösségi média felhasználóinak véleménye szerint. Ezúttal egy kollaborációt jelentettek be a hercegné saját márkájával, azonban nem várt reakciók érkeztek a bejelentés után.

Meghan Markle legutóbbi kollaborációján akadtak ki az internetezők

Fotó: Getty Images/Hot! magazin

Meghan Markle hiába próbálkozik, egyszerűen képtelen eleget tenni

Úgy tűnik, hogy a közösségi média ismét nem nyugszik, újra betámadták a felhasználók Meghan Markle-t azután, hogy legutóbbi együttműködését bejelentette, melynek során a saját életmódmárkája az As Ever Olivia McDowell influenszerrel fog együtt dolgozni. McDowell a szépséggel, divattal és életmóddal kapcsolatos témákat oszt meg az őt követő felhasználókkal.

A közösen közzétett videókban McDowell a saját otthonában mutatta be, miként használja az As Ever termékeit, illetve nyári vendégvárási tippekkel is ellátta a követőit, amelyeket szintén a sussexi hercegné márkájára épített. Az együttműködés nem eredményezett túlságosan pozitív fogadtatást, sok felhasználó ugyanis azt állítja, hogy Markle túlzottan támaszkodik az influenszerekre annak érdekében, hogy népszerűbbé tegye a saját márkáját.

Nem igazán nyerte el az emberek tetszését a kollaboráció

„Úgy tűnik, Meghan Markle annyira kifogyott az ötletekből, hogyan adja el az As Ever márkát, hogy inkább felkért egy másik influenszert, hogy ugyanazokat a mondatokat ismételgesse. Ez elég kínos” – fogalmazott az egyik X felhasználó, amivel egy másik hozzászóló is egyet értett, aki azt írta:

Még én is úgy gondolom, hogy ez elég gyenge, pedig próbáltam semleges maradni.

Volt, aki a termékeket is kritizálta, ő úgy fogalmazott, hogy Meghan Markle sosem lesz képes eladni „a túlárazott gyümölcskrémeit és a kanóc nélküli gyertyáit.”

Mások szerint a márka megítélésének már korábban ártott a hercegné hozzáállása: „Már túl késő. Az elején úgy gondolta, mindent tud, és nincs szüksége szakmai segítségre” – olvasható a Daily Express cikkében.