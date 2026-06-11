RETRO RÁDIÓ

Meghan Markle influenszereket használ saját márkája népszerűsítésére – Kiakadtak a rajongók

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

A sussexi hercegnének ismét negatív fogadtatásban volt része. Most Meghan Markle legutóbbi kollaborációja miatt akadtak ki a netezők.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.11. 18:30
Meghan Markle influenszer együttműködés

Meghan Markle bármit tesz, az sosem jó, legalábbis a közösségi média felhasználóinak véleménye szerint. Ezúttal egy kollaborációt jelentettek be a hercegné saját márkájával, azonban nem várt reakciók érkeztek a bejelentés után. 

Meghan Markle legutóbbi kollaborációján akadtak ki az internetezők
Meghan Markle legutóbbi kollaborációján akadtak ki az internetezők
Fotó: Getty Images/Hot! magazin

Meghan Markle hiába próbálkozik, egyszerűen képtelen eleget tenni 

Úgy tűnik, hogy a közösségi média ismét nem nyugszik, újra betámadták a felhasználók Meghan Markle-t azután, hogy legutóbbi együttműködését bejelentette, melynek során a saját életmódmárkája az As Ever Olivia McDowell influenszerrel fog együtt dolgozni. McDowell a szépséggel, divattal és életmóddal kapcsolatos témákat oszt meg az őt követő felhasználókkal. 

A közösen közzétett videókban McDowell a saját otthonában mutatta be, miként használja az As Ever termékeit, illetve nyári vendégvárási tippekkel is ellátta a követőit, amelyeket szintén a sussexi hercegné márkájára épített. Az együttműködés nem eredményezett túlságosan pozitív fogadtatást, sok felhasználó ugyanis azt állítja, hogy Markle túlzottan támaszkodik az influenszerekre annak érdekében, hogy népszerűbbé tegye a saját márkáját. 

Nem igazán nyerte el az emberek tetszését a kollaboráció 

„Úgy tűnik, Meghan Markle annyira kifogyott az ötletekből, hogyan adja el az As Ever márkát, hogy inkább felkért egy másik influenszert, hogy ugyanazokat a mondatokat ismételgesse. Ez elég kínos” – fogalmazott az egyik X felhasználó, amivel egy másik hozzászóló is egyet értett, aki azt írta:

Még én is úgy gondolom, hogy ez elég gyenge, pedig próbáltam semleges maradni.

Volt, aki a termékeket is kritizálta, ő úgy fogalmazott, hogy Meghan Markle sosem lesz képes eladni „a túlárazott gyümölcskrémeit és a kanóc nélküli gyertyáit.” 

Mások szerint a márka megítélésének már korábban ártott a hercegné hozzáállása: „Már túl késő. Az elején úgy gondolta, mindent tud, és nincs szüksége szakmai segítségre” – olvasható a Daily Express cikkében

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu