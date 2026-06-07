Most kiderült: ezért hagyott fel a királyi család támadásával Meghan Markle

Hatalmas változásra figyeltek fel Meghan Markle viselkedésében, aki a jelek szerint mostanra felhagyott a királyi család támadásával. A sussexi herceg, Harry és felesége 2018-ban házasodott össze, majd 2020-ban végleg maguk mögött hagyták az Egyesült Királyságot és a királyi famíliát is, hogy a kaliforniai Montecitóban kezdjenek új életet. A pár azóta is ott él két gyermekével, Archie herceggel és Lilibet hercegnővel, a kapcsolatuk pedig finoman szólva is megromlott a királyiakkal, miután interjúkban és egy Netflix-sorozatban is kritizálták őket.

Ezért hagyhatott fel a királyi család támadásával Meghan Markle / Fotó: Getty Images / hot! magazin

A szakértő árulta el: erre készül Meghan Markle

Azóta azonban újabb fordulat következett be: Meghan ugyanis, amióta megjelent a saját Netflixes műsora, visszatért az Instagramra, illetve elindította a saját márkáját, az As Evert, felhagyott a királyi családdal szembeni verbális támadásokkal, ennek pedig egy igencsak meglepő oka lehet. Ingrid Seward, a királyi család szakértője a New! Magazine-nak adott interjújában elárulta, Meghan feltehetően azért változtatott a magatartásán, mert maga mellé akarja állítani Harry herceg édesapját, III. Károly királyt.

Meghan tisztában van vele, az apósával való jó kapcsolat csak segíthet a férjével való viszonyán, amennyiben Károly is ezt akarja. Mindenki közül éppen őt kell a maga oldalára állítania. Persze a királynéval, Kamillával is foglalkoznia kell, aki soha nem lenne durva vagy kellemetlen vele szemben, de ismerve ezt a fajta nőt, ő nagyon óvatos lenne Meghannal

– nyilatkozta Ingrid Seward, aki ezután kitért a páros kezdeti viszonyára is.

A kapcsolata Károllyal a kezdetekben sokat jelentett Meghannak. Károly nagyon gondoskodó volt vele, és bár állítólag a volfrám becenevet adta neki, ami az egyik legkeményebb fém, szerintem átlátott rajta, és meglehetősen sebezhetőnek találta őt

– tette hozzá a szakértő a Daily Express beszámolója szerint.