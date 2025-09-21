Meghan Markle nem kertelt: két komoly feltételhez köti a királyi családdal való kibékülést

Harry herceg és Meghan Markle 2020-ban hagyták maguk mögött a királyi családot, azóta a hercegné csak néhány alkalommal tért vissza a férje hazájába: legutóbb 2022-ben lépett az Egyesült Királyság földjére.
Meglehet, hogy Harry herceg a közelmúltban újra találkozott az édesapjával, III. Károly királlyal, ami a családtagjaival való kibékülés kezdetét jelezheti, azonban ugyanez nem mondható el feleségéről, Meghan Markle-ről.
Miközben Harry próbálja rendbe hozni a kapcsolatát a királyi családdal, Meghan nem mutatja ugyanezt a törekvést. A legtöbbször inkább a pár Kaliforniában található otthonában marad két gyermekükkel, Archie herceggel és Lilibet hercegnővel, mialatt Harry hazalátogat az Egyesült Királyságba. Tom Quinn, királyi szerző korábban azt nyilatkozta, hogy Meghan két dolgot szeretne, mielőtt hajlandó lenne a viszály rendezésére: egy bocsánatkérést és némi kedvességet.
Harry szeretne békülni, de teljes mértékben támogatja a feleségét, és amíg Meghan nem érzi úgy, hogy a királyi család elég kedves hozzá, és bocsánatot nem kér minden múltbéli sérelemért, a kibékülés nem fog megtörténni
- mondta el a szerző.
Nem tudni, hogy Meghan beszél-e a királyi család bármely tagjával, azonban Harry herceg több rokonnal továbbra is beszélő viszonyban áll. Ez alól kivételt képez a bátyja, Vilmos herceg, akivel állítólag már egy ideje szóba sem állnak egymással. Úgy tudni, Vilmos és felesége, Katalin hercegné, összeveszett Harryvel és Meghannel, így a „nagyszerű négyesnek” nevezett páros már nincsen jó viszonyban. Nem ismert, mikor beszéltek utoljára, de Vilmos és Katalin nem találkozott Harryvel, amikor a sussexi herceg nemrégiben hazatért egy időre az Egyesült Királyságba - írja az Express.
Harry az elmúlt öt évben, a királyi életből való kilépés óta tett húzásai, köztük a Tartalék című önéletrajzának kiadása, és a Netflix-dokumentumsorozat, amelyben kritikával illette a királyi családot, nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy ma már a bátyjával és annak feleségével sincsen beszélő viszonyban. Mindezek dacára a közelmúltban Harry herceg kifejezte azt a vágyát, hogy kibéküljön a bátyjával, noha Vilmos herceg ezzel kapcsolatban hallgatott.
