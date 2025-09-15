"Meghan nem a játékszabályok szerint játszik" - kiteregette a szennyest a hercegi pár szomszédja

Harry herceg és Meghan Markle 2020 óta él Kaliforniában, ahol két gyermekükkel, a hatéves Archie-val és a négyéves Lilibettel telepedtek le egy fényűző Montecitó-i birtokon. Bár a Netflix-dokumentumsorozatuk és Meghan életmódsorozata adott némi bepillantást a mindennapjaikba, a környezetükből csak kevés információ szivárgott ki – egészen mostanáig. Egy helyi szomszéd, Richard Mineards újságíró beszélt arról, milyen a hercegi pár közelében élni, és milyen benyomásai vannak a családról – írja a Mirror.

Kevés információ került nyilvánosságra Harry és Meghan mindennapjairól ezidáig Fotó: The Canadian Press/PA Images / Northfoto

Milyen a hétköznapokban Harry herceg és Meghan Markle?

Richard a The Telegraphnak elmondta, hogy Harry gyakran tűnik fel a környéken, de többnyire egyedül:

Harryt rendszeresen látni, ahogy a part mentén sétál, biciklizik, vagy ritkábban elmegy enni, mindig a védelmi csapatával

Meghan ezzel szemben diszkrétebb, de őt többször észlelték, amint barátokkal étkezik vagy a környék piacain vásárol. A szomszéd szerint a helyiek különleges várakozással figyelik a párt:

A közösség várja őket. Csillapíthatatlan a kíváncsiság. Egy herceg és hercegné presztízse nagy dolog. Igazán pompásan élnek, nem is lehetne ennél szebb hely

A biztonság azonban feltűnő különbség:

Rengeteg nagyon gazdag és híres ember él itt, de senkinek nincs olyan biztonsági kísérete, mint a Sussexeknek

– mondta Richard. Elmesélt egy történetet is, amely jól mutatja Meghan zárkózottságát: „Volt egy idős szomszéd, aki dokumentumfilmet készített a környék történelméről, és meg akarta ajándékozni Meghant. Az öreg sosem jutott túl a kapun.”

A beszámoló szerint Meghan különösen ügyel a megjelenésére és a nyilvánosság előtti viselkedésére.

Nagyon kontrollált képet ápol. Figyel minden megjelenésre, minden szóra, minden gesztusra. Itt Montecitóban pedig az egyszerű embereket értékeljük, még ha híresek is. Oprah Winfrey például megjelenik a jótékonysági eseményeken. Meghan nem a közösségi játékszabályok szerint játszik

– fogalmazott a szomszéd.

A hercegi pár 2020-ban döntött úgy, hogy elhagyja az Egyesült Királyságot és a királyi kötelezettségeket, hogy új életet kezdjen Kaliforniában. Azóta kevés információ került nyilvánosságra a mindennapjaikról, és úgy tűnik, ők maguk is mindent megtesznek azért, hogy ezt így is tartsák.