"Meghan nem a játékszabályok szerint játszik" - kiteregette a szennyest a hercegi pár szomszédja

Kevés információ került nyilvánosságra a királyi pár mindennapjaikról. Egy bennfentes szerint Harry és Meghan mindent megtesznek azért, hogy ez így is maradjon.
Harry herceg és Meghan Markle 2020 óta él Kaliforniában, ahol két gyermekükkel, a hatéves Archie-val és a négyéves Lilibettel telepedtek le egy fényűző Montecitó-i birtokon. Bár a Netflix-dokumentumsorozatuk és Meghan életmódsorozata adott némi bepillantást a mindennapjaikba, a környezetükből csak kevés információ szivárgott ki – egészen mostanáig. Egy helyi szomszéd, Richard Mineards újságíró beszélt arról, milyen a hercegi pár közelében élni, és milyen benyomásai vannak a családról – írja a Mirror.
Richard a The Telegraphnak elmondta, hogy Harry gyakran tűnik fel a környéken, de többnyire egyedül:
Harryt rendszeresen látni, ahogy a part mentén sétál, biciklizik, vagy ritkábban elmegy enni, mindig a védelmi csapatával
Meghan ezzel szemben diszkrétebb, de őt többször észlelték, amint barátokkal étkezik vagy a környék piacain vásárol. A szomszéd szerint a helyiek különleges várakozással figyelik a párt:
A közösség várja őket. Csillapíthatatlan a kíváncsiság. Egy herceg és hercegné presztízse nagy dolog. Igazán pompásan élnek, nem is lehetne ennél szebb hely
A biztonság azonban feltűnő különbség:
Rengeteg nagyon gazdag és híres ember él itt, de senkinek nincs olyan biztonsági kísérete, mint a Sussexeknek
– mondta Richard. Elmesélt egy történetet is, amely jól mutatja Meghan zárkózottságát: „Volt egy idős szomszéd, aki dokumentumfilmet készített a környék történelméről, és meg akarta ajándékozni Meghant. Az öreg sosem jutott túl a kapun.”
A beszámoló szerint Meghan különösen ügyel a megjelenésére és a nyilvánosság előtti viselkedésére.
Nagyon kontrollált képet ápol. Figyel minden megjelenésre, minden szóra, minden gesztusra. Itt Montecitóban pedig az egyszerű embereket értékeljük, még ha híresek is. Oprah Winfrey például megjelenik a jótékonysági eseményeken. Meghan nem a közösségi játékszabályok szerint játszik
– fogalmazott a szomszéd.
A hercegi pár 2020-ban döntött úgy, hogy elhagyja az Egyesült Királyságot és a királyi kötelezettségeket, hogy új életet kezdjen Kaliforniában. Azóta kevés információ került nyilvánosságra a mindennapjaikról, és úgy tűnik, ők maguk is mindent megtesznek azért, hogy ezt így is tartsák.
