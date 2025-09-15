RETRO RÁDIÓ

"Meghan nem a játékszabályok szerint játszik" - kiteregette a szennyest a hercegi pár szomszédja

Kevés információ került nyilvánosságra a királyi pár mindennapjaikról. Egy bennfentes szerint Harry és Meghan mindent megtesznek azért, hogy ez így is maradjon.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.15. 08:30
Módosítva: 2025.09.15. 10:21
meghan markle királyi család Netflix Harry herceg

Harry herceg és Meghan Markle 2020 óta él Kaliforniában, ahol két gyermekükkel, a hatéves Archie-val és a négyéves Lilibettel telepedtek le egy fényűző Montecitó-i birtokon. Bár a Netflix-dokumentumsorozatuk és Meghan életmódsorozata adott némi bepillantást a mindennapjaikba, a környezetükből csak kevés információ szivárgott ki – egészen mostanáig. Egy helyi szomszéd, Richard Mineards újságíró beszélt arról, milyen a hercegi pár közelében élni, és milyen benyomásai vannak a családról – írja a Mirror.

Kevés információ került nyilvánosságra Harry és Meghan mindennapjairól ezidáig
Kevés információ került nyilvánosságra Harry és Meghan mindennapjairól ezidáig Fotó: The Canadian Press/PA Images / Northfoto

Milyen a hétköznapokban Harry herceg és Meghan Markle?

Richard a The Telegraphnak elmondta, hogy Harry gyakran tűnik fel a környéken, de többnyire egyedül: 

Harryt rendszeresen látni, ahogy a part mentén sétál, biciklizik, vagy ritkábban elmegy enni, mindig a védelmi csapatával

Meghan ezzel szemben diszkrétebb, de őt többször észlelték, amint barátokkal étkezik vagy a környék piacain vásárol. A szomszéd szerint a helyiek különleges várakozással figyelik a párt: 

A közösség várja őket. Csillapíthatatlan a kíváncsiság. Egy herceg és hercegné presztízse nagy dolog. Igazán pompásan élnek, nem is lehetne ennél szebb hely

A biztonság azonban feltűnő különbség: 

Rengeteg nagyon gazdag és híres ember él itt, de senkinek nincs olyan biztonsági kísérete, mint a Sussexeknek

– mondta Richard. Elmesélt egy történetet is, amely jól mutatja Meghan zárkózottságát: „Volt egy idős szomszéd, aki dokumentumfilmet készített a környék történelméről, és meg akarta ajándékozni Meghant. Az öreg sosem jutott túl a kapun.”

A beszámoló szerint Meghan különösen ügyel a megjelenésére és a nyilvánosság előtti viselkedésére. 

Nagyon kontrollált képet ápol. Figyel minden megjelenésre, minden szóra, minden gesztusra. Itt Montecitóban pedig az egyszerű embereket értékeljük, még ha híresek is. Oprah Winfrey például megjelenik a jótékonysági eseményeken. Meghan nem a közösségi játékszabályok szerint játszik 

– fogalmazott a szomszéd.

A hercegi pár 2020-ban döntött úgy, hogy elhagyja az Egyesült Királyságot és a királyi kötelezettségeket, hogy új életet kezdjen Kaliforniában. Azóta kevés információ került nyilvánosságra a mindennapjaikról, és úgy tűnik, ők maguk is mindent megtesznek azért, hogy ezt így is tartsák.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu