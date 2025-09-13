Kitálalt az egykori királyi inas: Károly király már Harry születés után el akarta hagyni Diána hercegnét

Könnyekben tört ki Diána hercegné a kórházi ágyán, miután III. Károly király közölte vele, hogy visszatér Kamillához, mindössze órákkal Harry herceg születése után. Az akkori walesi herceg ekkor látogatta meg újszülött fiát először, majd felesége felé fordulva olyan szavakat ejtett ki, amelyek később válásukat okozta.

Diána hercegné kórházi történetét az egykori inas a hercegekkel is megosztotta. Fotó: Zuma/Northfoto

A történetet Paul Burrell, a hercegné egykori inasa és közeli barátja idézte fel, aki most először hozta nyilvánosságra, amit Diána neki elmesélt

Diána azt mondta nekem, hogy Károly bement a kórházba, belenézett a kiságyba, és azt mondta: "Ó, vörös haj."

- emlékezik vissza Burrell új könyvében, The Royal Insider-ben.

Diána így felelt: "De hát Charles, tudod, hogy ez a Spencer-gén. Mindannyiunknak vörös haja van." Ezután jött a lesújtó mondat. Károly azt mondta: "Nos, legalább megvan az örökösöm és a tartalékom, most pedig… visszatérhetek Kamillához.

Bár Diána tudott férje érzelmeiről a még házas Camilla Parker-Bowles iránt, Burrell szerint sokkolta, hogy Károly ilyesmit mondott neki, miközben ő a kórházban feküdt, miután gyermekét hozta világra.

Hogy pontosan mi hangzott el abban a kórházi szobában, nehéz megmondani, de Burrell emlékezett arra, mennyire megviselte a hercegnét az a nap 1984-ben.

Diána azt mondta nekem: "Álomba sírtam magam azon az éjszakán, tudva, hogy a házasságomnak vége." Azt mondta: "Négy év, Paul, négy jó évet adtam neki, és ő elment. A többi időben csak színlelni kellett, és mutatni egy látszatot a világnak."

- írta az egykori inas, akit Diána sziklájának nevezett nehéz élete során.

Diána hercegné összetört lelkileg

A hercegné mindössze 23 éves volt, amikor világra hozta Harry herceget. Négy évvel korábban házasodott össze Károllyal, és két évvel korábban született meg Vilmos herceg. Az akkori 36 éves walesi herceg, Burrell szerint nyilvánvalóvá tette, hogy számára a házasság lényegében véget ért, amint teljesítette kötelességét és világra hozta az örököst Diána.

Burrel felfedte, hogy vonakodva ugyan, de megosztotta Diána történetét a hercegekkel is, miután állítólag titkos találkozóra hívták őt a Kensington-palotába 2017-ben. Az egykori inas szerint a Harry és Vilmos hallani akarták anyuk történetét a végzetes párizsi autóbaleset 20. évfordulóján. Azt is megkérdezték tőle, szerinte miért ment tönkre szüleik házassága, és ekkor idézte fel a kórházban történteket.

Harry egyenesen rám nézett, arca rezzenéstelen volt. Nem akarta elhinni, amit mondtam neki. Azt feleltem: "Harry, ez az igazság. Nem mondanám el neked, ha nem pontosan ezt mesélte volna el nekem az édesanyád." Ez éppen azelőtt történt, hogy Harry eljegyezte Meghant. Úgy gondolom, ez erőt adott neki, és üzemanyagot töltött a tankjába, hogy tovább vigye mindazt, amit érzett.

- fogalmazott könyvében Burrel.