Mosolyka karácsonya nehezen indult: „Kimerülten aludtam...”

Hozleiter Fanni, vagyis Mosolyka derűje sokak számára ad erőt a mindennapi gondok legyőzéséhez. Hiszen rengetegen követik az izomsorvadással küzdő lány mindennapjait akár a vlogján, akár a közösségi oldalain keresztül. Igen, ő az a lány, aki évek óta szembemegy az orvosai ítéletével, akik rövid életet jósoltak neki gyermekkorában. Fanni, ha nem is fittyet hány a veleszületett betegségére, de az biztos, hogy megtanult vele boldogan élni. Férjhez ment és igyekszik minden egyes napjából kihozni a legjobbat.

Mosolyka hamar túltette magát a múló rosszulléten és boldogan ünnepelt férjével (Fotó: Facebook)

Mosolyka: „Pont a minőségileg együtt töltött idő vész el...”

Mosolyka ugyanakkor azt sem titkolja, hogy a betegsége folytán nem ritkán akadnak nehéz napjai is. Az egyik ilyen éppen a karácsonyi készülődés kellős közepén húzta keresztbe a számításait. Erről így írt követőinek:

Ma úgy ébredtem, hogy nehezen jött a levegő és nagyon gyengének éreztem magam.

„Miután egy fél óra kellett, amíg kijött a tüdőmből, aminek ki kellett, kimerülten aludtam délután négyig. Mikor kezdtem jobban lenni, az fogalmazódott meg bennem, hogy bárcsak át tudnám adni így az ünnepi „őrületben” és stresszes időszakban, hogy ne hagyjátok, hogy elvigye a fókuszt az ünnepi „kellek”, hogy mit kell még csinálni és közben pont a minőségileg együtt töltött idő vész el, mert addigra már kimerültetek…” – kezdte sorait az izomsorvadással élő Mosolyka.

„Vajon számít, hogy hány fogás van, vagy mikor volt kimosva a függöny?”

Fanni ezután kitért a valóban fontos dolgokra és felhívta a figyelmet arra is, hogy mennyire nem érdemes haragot táplálni, vagy vitákat generálni úgy általában és az ünnepek táján. „...és a legtermészetesebb, hogy ott a másik. Pedig nem az. Ahogy vannak, akiknek a levegő sem oly könnyedén jön és mégis vannak családok, akik ordibálásra pazarolják azt a kincset. Emlékszem, amikor 3 hónapja ez a kép készült, inni és nyelni is borzalmasan nehéz volt. Vajon számít, hogy hány fogás van, vagy mikor volt kimosva a függöny, és hogy áll a fa, amikor a legnagyobb kincseink mellett elmegyünk, mert természetesnek vesszük őket? Hála mostanra jobban vagyok, „csak” kimerülten, de boldogan, mert élek, kapok levegőt és teát is tudtam inni. Úgy éreztem, hogy ma ezt át kell adnom, mert hátha kizökkent és sokkal értékesebbé teszi az életedet karácsonyi őrület ide vagy oda” – zárta ünnepi gondolatait Hozleiter Fanni „Mosolyka”.