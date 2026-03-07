Orbán Viktor Zelenszkijnek: a magyarokat nem lehet megzsarolni, engem nem tud megfenyegetni!
Ezt üzente a miniszterelnök.
A közösségi oldalán keresztül üzent Zelenszkijnek Orbán Viktor, miután az ukrán elnök halálosan megfenyegette. A kormányfő ekkor egy videót is megosztott.
Ezt mondta el Orbán Viktor
A magyarokat nem lehet megzsarolni, engem pedig nem tud megfenyegetni! Tegnap este a magyarok megüzenték, hogy nem akarnak ukránbarát kormányt és nem akarnak ukránpárti miniszterelnököt Magyarországon. Jobb a békesség! Hagyjon fel a zsarolással és a fenyegetéssel, fejezze be az olajblokádot és engedje át Magyarország olajszállítmányait. Fenyegetés és zsarolás helyett pedig adja meg a magyaroknak azt a tiszteletet, ami nekünk jár!
