Orbán Viktor Zelenszkijnek: a magyarokat nem lehet megzsarolni, engem nem tud megfenyegetni!

Ezt üzente a miniszterelnök.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.07. 08:33
magyarország orbán viktor zelenszkij miniszterelnök

A közösségi oldalán keresztül üzent Zelenszkijnek Orbán Viktor, miután az ukrán elnök halálosan megfenyegette. A kormányfő ekkor egy videót is megosztott.

Háborúellenes Gyűlés HEGY Esztergom 2026.02.28. Orbán Viktor
Zelenszkijnek üzent Orbán Viktor / Fotó: MW

Ezt mondta el Orbán Viktor

A magyarokat nem lehet megzsarolni, engem pedig nem tud megfenyegetni! Tegnap este a magyarok megüzenték, hogy nem akarnak ukránbarát kormányt és nem akarnak ukránpárti miniszterelnököt Magyarországon. Jobb a békesség! Hagyjon fel a zsarolással és a fenyegetéssel, fejezze be az olajblokádot és engedje át Magyarország olajszállítmányait. Fenyegetés és zsarolás helyett pedig adja meg a magyaroknak azt a tiszteletet, ami nekünk jár! 

 

