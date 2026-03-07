Orbán Viktor Zelenszkijnek: a magyarokat nem lehet megzsarolni, engem nem tud megfenyegetni!

A magyarokat nem lehet megzsarolni, engem pedig nem tud megfenyegetni! Tegnap este a magyarok megüzenték, hogy nem akarnak ukránbarát kormányt és nem akarnak ukránpárti miniszterelnököt Magyarországon. Jobb a békesség! Hagyjon fel a zsarolással és a fenyegetéssel, fejezze be az olajblokádot és engedje át Magyarország olajszállítmányait. Fenyegetés és zsarolás helyett pedig adja meg a magyaroknak azt a tiszteletet, ami nekünk jár!