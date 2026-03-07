„Kicsit merevek voltak a lábaim, végül borzalmas diagnózist kaptam”

Az apa akkor vette észre, hogy valami nincs rendben, amikor megbotlott egy járdaszegélyben. A férfi egyre gyakrabban tapasztalt merevséget a lábaiban és egyre többször esett el. Egy ideig ezeket csak a korának vagy egy beszorult idegnek gondolta, amíg megkapta a rémisztő diagnózist.

A diagnózis után összetört a házaspár Fotó: Freepik - illusztráció

Az apánál életét korlátozó betegséget állapítottak meg a diagnózis során

Az 53 éves Andrew Chadwick szívszorító hírt kapott, miszerint életét korlátozó betegségben szenved. Az apa először 2025 januárjában vette észre, hogy lábai elmerevednek, aminek következtében elesett és eltörte a bordáját is.

Felesége kezdetben azt gyanította, hogy becsípődött az idege, de ahogy tünetei rosszabbodtak, és 2025 júniusában motoros neuronbetegséget diagnosztizáltak nála. Andrew most már nem tud segítség nélkül járni, miközben még az olyan egyszerű feladatok is, mint a zokni felhúzása során nehézségekbe ütközik.

A páros egyszerűen az öregedésnek tulajdonította az eséseket. Andrew-nak továbbra is nehézségei voltak a mozgással, de azt hitte, becsípődött egy idege, ezért felkeresett egy gyógytornászt, aki ezt követően kórházba utalta, mondván, hogy sürgős orvosi ellátásra van szüksége. Az angol férfi két hetet töltött kórházban, ahol folyamatos vizsgálatokon esett át. Amikor férfinál megállapították a betegséget, a házaspár teljesen összetört.

A kezembe temettem a fejem, Andrew pedig sírni kezdett, én pedig nem tudtam megszólalni. Semmi sem készít fel erre.

A betegség egy izomgyengeséget okozó állapot, ami légzési és nyelési nehézségekhez vezethet. A tünetek közé tartozik az ízületi merevség, a járási problémák és az izomgörcsök, a betegség pedig jellemzően csökkenti a várható élettartamot. Az MND-re nincs gyógymód.

A férfi 2025 júniusában kapta meg az ALS diagnózisát, ami a motoros neuronbetegség leggyakoribb fajtája. A házaspár az energiáit az MND Egyesület adománygyűjtésére fordítja, Andrew pedig azt tervezi, hogy májusban ejtőernyős ugrással támogatja a jótékonysági szervezetet - írja a Daily Star.