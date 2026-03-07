- Gönczi Gábor a Háborúellenes Gyűlésen: Még sokkal fontosabb, hogy itt legyünk
- Széles Diána: Hazánk szabadságának megőrzése örök feladat számunkra
- „Ég és föld most a különbség" - a Loki legendája is részt vett a Háborúellenes Gyűlésen
- Szijjártó Péter: Mi az ukránoknak semmivel nem tartozunk
Orbán Viktor aláhúzta: A valaha volt legnagyobb Háborúellenes Gyűlés!
Debrecenben került megrendezésre a Háborúellenes Gyűlés.
Orbán Viktor megerősítette: az eddigi legnagyobb Háborúellenes Gyűlés kerül ma megrendezésre Debrecenben. A kormányfő nemrég egy fotót is megosztott a helyszínről a közösségi oldalán.
Háborúellenes Gyűlés: a mai lesz a legnagyobb
A valaha volt legnagyobb Háborúellenes Gyűlés! 11:00-kor kövesd élőben itt, a Facebookon!
- jelentette be a kormányfő.
Háborúellenes gyűlés
Háborúellenes gyűlés
- Gönczi Gábor a Háborúellenes Gyűlésen: Még sokkal fontosabb, hogy itt legyünk
- Széles Diána: Hazánk szabadságának megőrzése örök feladat számunkra
- „Ég és föld most a különbség" - a Loki legendája is részt vett a Háborúellenes Gyűlésen
- Szijjártó Péter: Mi az ukránoknak semmivel nem tartozunk
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre