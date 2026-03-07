Orbán Viktor aláhúzta: A valaha volt legnagyobb Háborúellenes Gyűlés!

Orbán Viktor megerősítette: az eddigi legnagyobb Háborúellenes Gyűlés kerül ma megrendezésre Debrecenben. A kormányfő nemrég egy fotót is megosztott a helyszínről a közösségi oldalán.

A mai lesz a legnagyobb Háborúellenes Gyűlés / Fotó: Kaiser Ákos

Háborúellenes Gyűlés: a mai lesz a legnagyobb

A valaha volt legnagyobb Háborúellenes Gyűlés! 11:00-kor kövesd élőben itt, a Facebookon!

- jelentette be a kormányfő.