- Gönczi Gábor a Háborúellenes Gyűlésen: Még sokkal fontosabb, hogy itt legyünk
- Széles Diána: Hazánk szabadságának megőrzése örök feladat számunkra
- „Ég és föld most a különbség" - a Loki legendája is részt vett a Háborúellenes Gyűlésen
- Szijjártó Péter: Mi az ukránoknak semmivel nem tartozunk
Bárdosi Sándor Zelenszkij kijelentésére reagált: Nem elég, hogy az oroszokkal harcol, még fenyegeti egy harmadik ország lakosságát?
Ma Debrecenben rendezik meg az eddigi legnagyobb Háborúellenes Gyűlést, amely előtt a Patrióta felvezető műsorában már komoly politikai vélemények is elhangzottak. A műsor vendégei, Nagy Feró és Bárdosi Sándor kemény szavakkal illették az ukrán elnököt.
Ma Debrecenben került megrendezésre az eddigi legnagyobb Háborúellenes Gyűlés, amelyen a béke fontosságára és a háborús konfliktusok veszélyeire szeretnék felhívni a figyelmet. A rendezvény előtt a Patrióta felvezető műsorában több közéleti szereplő is megszólalt, köztük Nagy Feró és Bárdosi Sándor, akik az aktuális politikai és nemzetközi helyzetről is elmondták a véleményüket - írja a Bors.
Nagy Feró és Bárdosi Sándor Zelenszkij fenyegetéséről
A beszélgetés során szóba került az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij legutóbbi üzenete is, amelyben halálosan megfenyegette hazánk miniszterelnökét, Orbán Viktort és a magyarokat. Nagy Feró megnézte Magyar Péter reakcióját, amiben a Tisza Párt elnöke azt állította, hogy Zelenszkij nem mondott semmilyen fenyegetést.
Azt mondta Peti bácsi, hogy valami szörnyű félrefordítás történt. Nem is értem, nem hallotta, nem figyelte, mit mondott? Ez olyan fenyegetés volt, hogy csodálkozom, Viktor hogy bírja...
– mondta Nagy Feró.
A témában Bárdosi Sándor is megszólalt, aki arról beszélt, hogy szerinte a nyilatkozat komoly kérdéseket vet fel.
Nem elég, hogy az oroszokkal harcol, még fenyegeti egy harmadik országnak a lakosságát? Ide akar tartozni az Unióba, kérem! Nem jóban kéne lennie velünk?
– fogalmazott.
Bárdosi Sándor csalódott az európai vezetőkben
A beszélgetésben többször szóba került az is, hogy a háttérben milyen erők állhatnak a politikai feszültségek mögött.
„Én attól félek, hogy nem véletlenül dumál így, hanem van valamilyen hatalom mögötte, amiért megengedheti magának ezt a luxust, hogy megfenyegethet minket, meg a miniszterelnököt. Ebben benne van Európa, nyakig benne van” – állította Nagy Feró.
„Itt egy mutyi van a háttérben, nekik ebből van a pénz, ebből van a lóvé, jelöletlen dollárok, eurók” – értett egyet Bárdosi Sanyi.
„Jártam Ukrajnában, és azért ismerjük. Eleve nem volt egy nagyon tiszta hely korrupció terén, de most, hogy háború van, most aztán főleg. Ez egy akkora maffia, és hogy ebben benne van az európai vezetés, az egy marha nagy csalódás nekem” – tette hozzá.
Nagy Feró és Bárdosi Sándor Orbán Viktor politikáját méltatták
A beszélgetés során az Európai Unió szerepéről és Ukrajna viszonyáról is szó esett.
„Ukrajna és Zelenszkij már úgy gondolja, hogy ők már ide tartoznak. Nem tudom, honnan vették a bátorságot. Ebben az Európai Unió nagyon nagy hibás, mert az érezteti velük, hogy Magyarországgal mindent meg lehet csinálni, egy a lényeg, hogy ne Orbán Viktor győzzön” – mondta Nagy Feró.
A műsorban elhangzott, hogy szerintük a jelenlegi politikai helyzetben a higgadtság és a tapasztalat kulcsfontosságú.
Erre faragtak rá, hogy Orbán Viktor mennyire tisztességes, határozott és higgadt. Nem is tudom, hogy mikor volt utoljára Magyarországnak ennyire jó vezetője. Ezeket a helyzeteket nem lehet hűbelebalázs módjára kezelni, Orbán Viktor pedig teljesen úgy csinál, mint egy profi küzdősportoló, hogy a legnagyobb pofonoknál is olyan higgadt, és olyan hidegvérű és tűpontos, ahogy kell
– fogalmazott Bárdosi Sándor.
- Gönczi Gábor a Háborúellenes Gyűlésen: Még sokkal fontosabb, hogy itt legyünk
- Széles Diána: Hazánk szabadságának megőrzése örök feladat számunkra
- „Ég és föld most a különbség" - a Loki legendája is részt vett a Háborúellenes Gyűlésen
- Szijjártó Péter: Mi az ukránoknak semmivel nem tartozunk
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre