„Ég és föld most a különbség" - a Loki legendája is részt vett a Háborúellenes Gyűlésen
Újabb állomásához érkezett a DPK országjárása. Debrecenben megjelent a város legendás futballedzője, Herczeg András, aki a Bajnokok Ligája főtáblájára vezette a város csapatát.
Herczeg András, a DVSC labdarúgó akadémia szakmai igazgatója a debreceni Háborúellenes Gyűlésen többek között elmondta, az utóbbi 16 évben egészen más lehetőségek között dolgozhatnak a klubnál, mint korábban.
Herczeg András BL-be vezette a Lokit
Mi debreceniek nagyon szeretünk itt élni, büszkék vagyunk a városra, a Loki Debrecenben egy nagyon fontos dolog, tehát hozzátartozik a városhoz. Büszkék vagyunk, hogy ennél a klubnál, ennél a csapatnál dolgozhatunk. Ég és föld most a különbség, a gyerekek jó körülmények között tudnak sportolni, jó pályákon. A szülők sokkal szívesebben hozzák, mint a régi időkben. Magyarország az egy sportnemzet, és mindig híresek vagyunk arról, hogy igen kiemelt szerepet kap a sport támogatása. Nagyon fontos, hogy ez a továbbiakban is így maradjon. Én Fidesz győzelmet várok!
- fogalmazott Herczeg András, aki 2009-ben vezetőedzőként a Bajnokok Ligája főtáblájára vezette a DVSC-t. A Ferencváros 1995-ös BL-szereplése után magyar csapatként a Lokinak sikerült ez a bravúr.
A debreceni háborúellenes gyűlésen Debrecen másik legendája, Dzsudzsák Balázs is megjelent.
