RETRO RÁDIÓ

Megszólalt Britney Spears volt férje az énekesnő letartóztatásáról

Megtörte a csendet az énekesnő volt férje. Reméli, tiszteletben tartják Britney Spears magánéletét.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.07. 13:10
Britney Spears letartóztatás Sam Asghari

Sam Asghari reagált volt felesége, Britney Spears ittas vezetés miatti letartóztatására, emlékeztetve az embereket arra, hogy mindenki hibázhat.

Megszólalt Britney Spears volt férje a letartóztatásról.
Megszólalt Britney Spears volt férje a letartóztatásról. Fotó: AFP

Megérti a hibát Britney Spears volt férje

Spearst szerdán, március 4-én állították meg a rendőrök, miután fekete BMW 430i-jét bejelentették, mert szabálytalanul, nagy sebességgel haladt a déli irányú US-101-es autópályán, a Newbury Park-i Borchard Road kijárat közelében.

Az énekesnő állítólag egyedül volt az autóban a történtek idején. A rendőrök drog és alkohol hatása alatt való vezetés miatt tartóztatták le: elmondásuk szerint Spears bódult állapotban volt, így egy sor józansági vizsgálatnak vetették alá.

Az énekesnő letartóztatása után a képviselője egy nyilatkozatban azt mondta, hogy "Ez egy szerencsétlen incidens volt, ami teljesen megbocsáthatatlan."

Britney meg fogja tenni a megfelelő lépéseket, és betartja a törvényeket, és remélhetőleg ez lehet az első lépés a régóta esedékes változásban, amelynek Britney életében be kell következnie. Remélhetőleg megkapja a szükséges segítséget és támogatást ebben a nehéz időszakban. A fiai időt fognak vele tölteni. Szerettei kidolgoznak egy régóta esedékes tervet, hogy felkészítsék őt a sikerre és a jólétre

- szerepelt nyilatkozatában.

A hírek szerint Spearsnek május elején kell bíróság elé állnia az incidenssel kapcsolatban.

Letartóztatásának hírét követően, pénteken a Fox News-ban adott interjújában teheráni születésű modell és fitneszedző volt férjét közvetlenül megkérdezték Spears letartóztatásával kapcsolatos véleményéről.

Megértem, ha valaki hibázik. Azt hiszem, mindenkinek jár a magánélet. Remélem, a sajtó tanult a múltból, és megadja neki a szükséges személyes teret

- mondta Asghari.

A modell megjegyzése mindössze két és fél évvel azután hangzott el, hogy ő és az énekesnő elváltak. A pár 2016-ban kezdett randevúzni, majd 2022-ben összeházasodtak. Azonban az esküvő után mindössze néhány hónappal, 2023 júliusában hivatalosan különváltak, a bíró pedig 2024 májusában véglegesítette a válást, melynek okaként megoldhatatlan ellentéteket jelöltek meg.

Akkoriban arról számoltak be, hogy a szakítást egy hatalmas, hűtlenségi vádakkal kapcsolatos veszekedés váltotta ki. Bár ezeket a pletykákat soha nem erősítették meg, állítólag Asghari elköltözéséhez vezettek a közös otthonukból - írta a Unilad.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu