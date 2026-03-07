Megszólalt Britney Spears volt férje az énekesnő letartóztatásáról

Sam Asghari reagált volt felesége, Britney Spears ittas vezetés miatti letartóztatására, emlékeztetve az embereket arra, hogy mindenki hibázhat.

Megszólalt Britney Spears volt férje a letartóztatásról. Fotó: AFP

Megérti a hibát Britney Spears volt férje

Spearst szerdán, március 4-én állították meg a rendőrök, miután fekete BMW 430i-jét bejelentették, mert szabálytalanul, nagy sebességgel haladt a déli irányú US-101-es autópályán, a Newbury Park-i Borchard Road kijárat közelében.

Az énekesnő állítólag egyedül volt az autóban a történtek idején. A rendőrök drog és alkohol hatása alatt való vezetés miatt tartóztatták le: elmondásuk szerint Spears bódult állapotban volt, így egy sor józansági vizsgálatnak vetették alá.

Az énekesnő letartóztatása után a képviselője egy nyilatkozatban azt mondta, hogy "Ez egy szerencsétlen incidens volt, ami teljesen megbocsáthatatlan."

Britney meg fogja tenni a megfelelő lépéseket, és betartja a törvényeket, és remélhetőleg ez lehet az első lépés a régóta esedékes változásban, amelynek Britney életében be kell következnie. Remélhetőleg megkapja a szükséges segítséget és támogatást ebben a nehéz időszakban. A fiai időt fognak vele tölteni. Szerettei kidolgoznak egy régóta esedékes tervet, hogy felkészítsék őt a sikerre és a jólétre

- szerepelt nyilatkozatában.

A hírek szerint Spearsnek május elején kell bíróság elé állnia az incidenssel kapcsolatban.

Letartóztatásának hírét követően, pénteken a Fox News-ban adott interjújában teheráni születésű modell és fitneszedző volt férjét közvetlenül megkérdezték Spears letartóztatásával kapcsolatos véleményéről.

Megértem, ha valaki hibázik. Azt hiszem, mindenkinek jár a magánélet. Remélem, a sajtó tanult a múltból, és megadja neki a szükséges személyes teret

- mondta Asghari.

A modell megjegyzése mindössze két és fél évvel azután hangzott el, hogy ő és az énekesnő elváltak. A pár 2016-ban kezdett randevúzni, majd 2022-ben összeházasodtak. Azonban az esküvő után mindössze néhány hónappal, 2023 júliusában hivatalosan különváltak, a bíró pedig 2024 májusában véglegesítette a válást, melynek okaként megoldhatatlan ellentéteket jelöltek meg.