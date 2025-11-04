Már a családja is aggódik érte: újabb furcsa lépésre szánta el magát Britney
Az énekesnő vasárnapra eltűnt az Instagramról, miközben családja egyre inkább aggódik érte. Britney Spears úgy tűnik veszélyesen közel kerül ahhoz az állapothoz, amibe közel 20 évvel ezelőtt is került.
Britney Spears ismét eltűnt az internetről: az énekesnő vasárnapra törölte Instagram-fiókját, miután az utóbbi hetekben furcsa viselkedése miatt egyre nagyobb aggodalommal figyelte őt a családja. A korábban milliók által követett oldal helyén most csupán egy üzenet olvasható: „Sajnáljuk, ez az oldal nem elérhető.” Az Instagram szerint a fiókot „eltávolították”.
Britney Spears állapota elkeserítő
Bár X (korábban Twitter) profilja továbbra is aktív, a közösségi médiából való eltűnése újabb kérdéseket vetett fel Spears állapotával kapcsolatban. Mindez azután történt, hogy múlt hónap végén egy videó járta be a sajtót, amelyen az énekesnő veszélyesen kacsázik a sávok között, miközben hazafelé vezet egy éjszakai program után. A felvételen látható, amint fekete BMW kabriója áthajt az úttest középvonalán, ami sokak szerint ijesztően emlékeztetett 2007-es idegösszeomlása előtti viselkedésére - írja a Page Six.
Egy westlake-i étterem menedzsere, ahol Spears és barátnője vacsoráztak az incidens előtt, azonban védelmébe vette az énekesnőt. „Teljesen nyugodt és kedves volt” – mondta Oliver Wynn az Us Weekly-nek, majd hozzátette:
„Nem tűnt ittasnak, udvarias volt, evett egy keveset, majd elment. Őszintén szólva lenyűgözött, mennyire normálisan viselkedett.” Spears később Instagramon próbálta megmagyarázni a helyzetet, bár sokak szerint inkább furcsán hatott az érvelése.
Ha bárki kíváncsi lenne, a hasonmás nem én voltam…
– írta három vállvonós emojival.
A családja azonban nem nyugodott meg. A kiszivárgott információk szerint szerettei rettegnek, hogy Britney újra ugyanarra az útra lép, mint évekkel ezelőtt, amikor idegösszeomlása után elveszítette két fia, Sean Preston (20) és Jayden James (19) felügyeleti jogát. Egy családi forrás a Daily Mail-nek azt mondta:
Nagyon nagy a félelem. Mindenki csak jót akar neki, de mostanában olyan döntéseket hoz, amik aggasztóak. Úgy tűnik, megint rossz irányba tart.
A forrás hozzátette: „Rémisztő látni, mi történik. A család azon gondolkodik, tehetnek-e egyáltalán bármit. Hogyan lehetne megóvni őt önmagától?”
A botrányos események idején Spears ismét a hírek középpontjába került volt férje, Kevin Federline miatt is, aki új könyvében, You Thought You Knew („Azt hitted, ismersz”) számos kellemetlen állítást fogalmazott meg róla. Az énekesnő visszautasította az állításokat, szóvivője pedig úgy nyilatkozott: „Federline csupán megpróbál hasznot húzni belőle, miután megszűntek a gyerektartási kifizetések.”
Britney most újra elzárkózik a nyilvánosságtól, miközben rajongói és családja egyaránt attól tartanak, hogy ismét a régi démonai kísértik.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre