Már a családja is aggódik érte: újabb furcsa lépésre szánta el magát Britney

Britney Spears ismét eltűnt az internetről: az énekesnő vasárnapra törölte Instagram-fiókját, miután az utóbbi hetekben furcsa viselkedése miatt egyre nagyobb aggodalommal figyelte őt a családja. A korábban milliók által követett oldal helyén most csupán egy üzenet olvasható: „Sajnáljuk, ez az oldal nem elérhető.” Az Instagram szerint a fiókot „eltávolították”.

Milliók kedvenc énekesnője kísértetiesen hasonló viselkedést mutat, mint a legelső olyan esetnél, ahol gyermekei felügyeleti jogát is elveszítette. Vajon visszatérhet még Britney Spears a lejtőről? Fotó: Zuma/ Northfoto

Britney Spears állapota elkeserítő

Bár X (korábban Twitter) profilja továbbra is aktív, a közösségi médiából való eltűnése újabb kérdéseket vetett fel Spears állapotával kapcsolatban. Mindez azután történt, hogy múlt hónap végén egy videó járta be a sajtót, amelyen az énekesnő veszélyesen kacsázik a sávok között, miközben hazafelé vezet egy éjszakai program után. A felvételen látható, amint fekete BMW kabriója áthajt az úttest középvonalán, ami sokak szerint ijesztően emlékeztetett 2007-es idegösszeomlása előtti viselkedésére - írja a Page Six.

Egy westlake-i étterem menedzsere, ahol Spears és barátnője vacsoráztak az incidens előtt, azonban védelmébe vette az énekesnőt. „Teljesen nyugodt és kedves volt” – mondta Oliver Wynn az Us Weekly-nek, majd hozzátette:

„Nem tűnt ittasnak, udvarias volt, evett egy keveset, majd elment. Őszintén szólva lenyűgözött, mennyire normálisan viselkedett.” Spears később Instagramon próbálta megmagyarázni a helyzetet, bár sokak szerint inkább furcsán hatott az érvelése.

Ha bárki kíváncsi lenne, a hasonmás nem én voltam…

– írta három vállvonós emojival.

A családja azonban nem nyugodott meg. A kiszivárgott információk szerint szerettei rettegnek, hogy Britney újra ugyanarra az útra lép, mint évekkel ezelőtt, amikor idegösszeomlása után elveszítette két fia, Sean Preston (20) és Jayden James (19) felügyeleti jogát. Egy családi forrás a Daily Mail-nek azt mondta:

Nagyon nagy a félelem. Mindenki csak jót akar neki, de mostanában olyan döntéseket hoz, amik aggasztóak. Úgy tűnik, megint rossz irányba tart.

A forrás hozzátette: „Rémisztő látni, mi történik. A család azon gondolkodik, tehetnek-e egyáltalán bármit. Hogyan lehetne megóvni őt önmagától?”