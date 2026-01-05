RETRO RÁDIÓ

Vacsorára is isteni: így készíts mérleg nélkül amerikai palacsintát!

Mérleg helyett használj bögrét és evőkanalat! Az amerikai palacsinta örök kedvenc.

Metropol
Létrehozva: 2026.01.05. 17:30
amerikai palacsinta recept receptötlet

Az amerikai palacsinta népszerűsége komoly múltra tekint vissza, népszerűsége azonban mind a mai napig töretlen. Bár a filmekben reggelire eszik, ebédre vagy vacsorára is isteni! Ráadásul itt a recept, ami alapján mérleg nélkül is elkészítheted!

Így készül a tökéletes amerikai palacsinta!
Így készül a tökéletes amerikai palacsinta! (Forrás: Pexels – Képünk illusztráció!)

Így készül az örök klasszikus: amerikai palacsinta

A life.hu megosztotta a „titkos” receptet. Pofonegyszerű elkészíteni, isteni finom és szinte pont olyan, mintha egy amerikai étteremből rendelted volna! Mutatjuk a klasszikus amerikai palacsinta receptjét, amit nem tudsz elrontani!

Hozzávalók (kb. 12 darabhoz)

– 250 ml bögrével mérve –

  • 1 bögre tej
  • 1 tojás
  • 2 evőkanál olvasztott vaj
  • 2 evőkanál cukor
  • 1 csipet só
  • 1 csomag sütőpor (12 g)
  • 1 bögre finomliszt
  • 4 evőkanál étolaj

Tálaláshoz: 2 evőkanál vaj, 4 evőkanál juharszirup.

Elkészítés

A bögrés amerikai palacsinta tésztájához a tejet, tojást, vajat, cukrot, sót, sütőport és lisztet egy tálba tesszük, habverővel simára keverjük, majd 10 percet pihentetjük. Egy közepesen forró serpenyőben kevés olajat melegítünk, és kanálnyi adagokból sütjük a palacsintákat: oldalanként körülbelül 2 perc szükséges az aranybarna szín eléréséhez. A kész palacsintákat egymásra halmozzuk, vajat teszünk a tetejére, és bőségesen meglocsoljuk juharsziruppal!

Tipp: A palacsinta tej- és tojásmentesen is elkészíthető. A végeredmény akkor is ugyanolyan lesz.

 

