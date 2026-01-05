Vacsorára is isteni: így készíts mérleg nélkül amerikai palacsintát!
Mérleg helyett használj bögrét és evőkanalat! Az amerikai palacsinta örök kedvenc.
Az amerikai palacsinta népszerűsége komoly múltra tekint vissza, népszerűsége azonban mind a mai napig töretlen. Bár a filmekben reggelire eszik, ebédre vagy vacsorára is isteni! Ráadásul itt a recept, ami alapján mérleg nélkül is elkészítheted!
Így készül az örök klasszikus: amerikai palacsinta
A life.hu megosztotta a „titkos” receptet. Pofonegyszerű elkészíteni, isteni finom és szinte pont olyan, mintha egy amerikai étteremből rendelted volna! Mutatjuk a klasszikus amerikai palacsinta receptjét, amit nem tudsz elrontani!
Hozzávalók (kb. 12 darabhoz)
– 250 ml bögrével mérve –
- 1 bögre tej
- 1 tojás
- 2 evőkanál olvasztott vaj
- 2 evőkanál cukor
- 1 csipet só
- 1 csomag sütőpor (12 g)
- 1 bögre finomliszt
- 4 evőkanál étolaj
Tálaláshoz: 2 evőkanál vaj, 4 evőkanál juharszirup.
Elkészítés
A bögrés amerikai palacsinta tésztájához a tejet, tojást, vajat, cukrot, sót, sütőport és lisztet egy tálba tesszük, habverővel simára keverjük, majd 10 percet pihentetjük. Egy közepesen forró serpenyőben kevés olajat melegítünk, és kanálnyi adagokból sütjük a palacsintákat: oldalanként körülbelül 2 perc szükséges az aranybarna szín eléréséhez. A kész palacsintákat egymásra halmozzuk, vajat teszünk a tetejére, és bőségesen meglocsoljuk juharsziruppal!
Tipp: A palacsinta tej- és tojásmentesen is elkészíthető. A végeredmény akkor is ugyanolyan lesz.
