Most érkezett: tömegkarambol történt Budaörsön, mentők a helyszínen
Aki csak teheti kerülje el ezt a szakaszt!
Riasztották a tűzoltókat, miután egymásnak ütközött három személygépkocsi az M1-es és M7-es autópálya közös szakaszán, Érd felé, Budaörs térségében.
Az ütközés következtében egy autó tetejére borult. A törökbálinti hivatásos tűzoltók két járművet áramtalanítottak. A helyszínre mentő is érkezett - közölte a katasztrófavédelem.
