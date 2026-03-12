Most érkezett: tömegkarambol történt Budaörsön, mentők a helyszínen

Riasztották a tűzoltókat, miután egymásnak ütközött három személygépkocsi az M1-es és M7-es autópálya közös szakaszán, Érd felé, Budaörs térségében.

Az ütközés következtében egy autó tetejére borult. A törökbálinti hivatásos tűzoltók két járművet áramtalanítottak. A helyszínre mentő is érkezett - közölte a katasztrófavédelem.